Çiftçinin yavrusunu istemeyen keçiyle imtihanı: Kızım, az önce sen çıkardın ya

Doğum sonrası yavrusunu tanımayan bir hayvanla uğraşmak, hayvancılıkla meşgul olanlar için sıkça rastlanan bir durumdur. Benzer bir durum sonra olarak sosyal medyaya yansıyan bir videoda ortaya çıktı. Yeni doğum yapan bir keçinin yavrusunu benimsemesi ortaya komik görüntüler çıkardı.

İNATLA YAVRUSUNDAN KAÇTI

Videoda keçiyi yavrusuna yaklaştırmaya çalışan adam, "Kızım, az önce sen çıkardın ya" diyerek hayvanı ikna etmeye çalıştı. Ancak keçi, inatla yavrusundan uzak durmaya devam etti. Yavrusundan köşe bucak kaçan anne keçinin gülümseten anları sosyal medyada viral oldu.