Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu - Son Dakika
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Yaşam

Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu

Çin\'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu

23 yaşındaki genç bir kadın, gönüllü olarak çalıştığı bir huzurevinde 80 yaşında bir adamla tanışarak beklenmedik bir yerde aşkı buldu. Kısa sürede yaşlı adamın kalbinde özel bir yer edindi. Ancak, genç kadının ailesi yaş farkı ve olası istismar endişeleri sebebiyle bu ilişkiye karşı çıktı. Kadın, ailesiyle olan bağlarını kopararak adamla evlendi ve mutlu bir yaşam sürdürmeye karar verdi. Bu olay, Çin sosyal medyasında geniş yankı buldu.

19.07.2024 09:53
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23 yaşındaki genç bir kadın, gönüllü olarak çalıştığı bir huzurevinde 80 yaşında bir adamla tanışarak beklenmedik bir yerde aşkı buldu.

Diğer görevlerinin yanı sıra emeklilerin bakımıyla ilgilenen genç kadın, kısa sürede yaşlı bir adamın kalbinde özel bir yer edindiğini fark etti.

İkisinin de aynı şekilde hissettiğini anladıklarında, bir sonraki adımı atmaya karar verdiler. Ancak kadının ailesi ilişkilerine destek vermedi.

Taraflar arasındaki 57 yıllık geniş yaş farkı nedeniyle şaşırtıcı bir aşk hikâyesi, Çin sosyal medyasında konuşulur oldu.

Çin'in Hebei eyaletindeki kırsal bir kasabada, 23 yaşındaki bir kadın, gönüllü olarak çalıştığı huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki bir emekliyle hızla arkadaş oldu.

Zamanla, ortak ilgi alanları ve hobileri üzerinden arkadaşlıkları daha da yakınlaştı. Arkadaşlıkları sonunda daha fazlasına dönüştü.

Ortak ilgi alanlarına rağmen, onları daha da yakınlaştıran farklılıklarıydı.

Sohu'ya göre, kadın adamın olgunluğunu ve bilgeliğini çekici buldu. Adam ise kadının gençlik enerjisine ve nezaketine çekildi.

Ancak, bu aşk hikâyesi kadının ailesinden güçlü bir muhalefetle karşılaştı. Yaş farkını çok büyük buldular ve ayrıca yaşlı adamın genç kızlarını istismar ediyor olabileceğini düşündüler.

Buna rağmen, kadın kalbinin sesini dinlemeye ve adamla ilişkisini sürdürmeye karar verdi.

Sohu'ya göre, ailesiyle bağlarını kopardı ve basit bir düğün yaparak birbirlerine hastalıkta ve sağlıkta yanlarında olacaklarına söz verdiler.

Web sitesi, ilişkilerine şüpheyle yaklaşan eleştirmenler ve ailenin maddi yükünü kadının üstlenmesi gibi zorluklara rağmen çiftin mutlu olduğunu belirtti.

Sıkça birlikte yürüyüşe çıktıklarını, sohbet ettiklerini ve ev işlerini birlikte yaptıklarını ekledi.

Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Naz Tuscu: mal.mülk vardır 21 1 Yanıtla
  • Hilmi aytürk: nololyon ne demiş para para para ?? 11 0 Yanıtla
  • Kamil Kaz: Hiç şaşırmayın bizim ülkede örnekleri çooooooooook 7 2 Yanıtla
  • Cihansio null: Akıllı zeki kadın:) 9 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Yorumlara bakıyorum ne kadar art niyetli! Ayıp! Arada 57 yaş var diye. Olabilir. Gayet normal ve iğrenç, Dünyada yaşanan bu kadar tuhaf olayın yanında buda fena değil :) 4 3 Yanıtla
  • Nilay Cift: Dedenin parası iyi denek ki… ?? 7 0 Yanıtla
  • Ali tekeş: Malzeme ne durum da acaba bilen varmı 4 2 Yanıtla
  • Aykut Gülşen: aşkı değil parayı bulmuştur. 2 1 Yanıtla
  • Halit Gon: aşkında ıçine etiniz 0 2 Yanıtla
  • ferhat eser: cehennemde yanasınız ulan 0 1 Yanıtla
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