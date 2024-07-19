Çin\'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu

Yaşam

23 yaşındaki genç bir kadın, gönüllü olarak çalıştığı bir huzurevinde 80 yaşında bir adamla tanışarak beklenmedik bir yerde aşkı buldu.

Diğer görevlerinin yanı sıra emeklilerin bakımıyla ilgilenen genç kadın, kısa sürede yaşlı bir adamın kalbinde özel bir yer edindiğini fark etti.

İkisinin de aynı şekilde hissettiğini anladıklarında, bir sonraki adımı atmaya karar verdiler. Ancak kadının ailesi ilişkilerine destek vermedi.

Taraflar arasındaki 57 yıllık geniş yaş farkı nedeniyle şaşırtıcı bir aşk hikâyesi, Çin sosyal medyasında konuşulur oldu.

Çin'in Hebei eyaletindeki kırsal bir kasabada, 23 yaşındaki bir kadın, gönüllü olarak çalıştığı huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki bir emekliyle hızla arkadaş oldu.

Zamanla, ortak ilgi alanları ve hobileri üzerinden arkadaşlıkları daha da yakınlaştı. Arkadaşlıkları sonunda daha fazlasına dönüştü.

Ortak ilgi alanlarına rağmen, onları daha da yakınlaştıran farklılıklarıydı.

Sohu'ya göre, kadın adamın olgunluğunu ve bilgeliğini çekici buldu. Adam ise kadının gençlik enerjisine ve nezaketine çekildi.

Ancak, bu aşk hikâyesi kadının ailesinden güçlü bir muhalefetle karşılaştı. Yaş farkını çok büyük buldular ve ayrıca yaşlı adamın genç kızlarını istismar ediyor olabileceğini düşündüler.

Buna rağmen, kadın kalbinin sesini dinlemeye ve adamla ilişkisini sürdürmeye karar verdi.

Sohu'ya göre, ailesiyle bağlarını kopardı ve basit bir düğün yaparak birbirlerine hastalıkta ve sağlıkta yanlarında olacaklarına söz verdiler.

Web sitesi, ilişkilerine şüpheyle yaklaşan eleştirmenler ve ailenin maddi yükünü kadının üstlenmesi gibi zorluklara rağmen çiftin mutlu olduğunu belirtti.

Sıkça birlikte yürüyüşe çıktıklarını, sohbet ettiklerini ve ev işlerini birlikte yaptıklarını ekledi.