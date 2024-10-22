Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı

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Birçok anne baba adayı tarafından heyecanla düzenlenen cinsiyet öğrenme partileri, farklı konseptleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Daha fazla ilgi çekmek ve eğlenceli anılar oluşturmak için yeni bir boyuta taşınan bu partiler, sosyal medyada tepki çekiyor ve 'abartılı' bulunuyor. Bir anne baba adayının düzenlediği parti ise dozu arttırarak doğuma benzeyen bir canlandırmayla bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Birçok kullanıcı partiyi abartılı buldu.

22.10.2024 13:56
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Son dönemde popüler olan konsept söz nişan partileri oldukça rağbet görünüyor. Birçok çift, ilginç yöntemlerle bu organizasyonları eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Organizasyonun dozunu abartan bazı çiftler, sosyal medya eleştiri yağmuruna tutulurken 'cinsiyet öğrenme partileri'nden birisi yok artık dedirtti. Adeta bir gösteriş etkinliğine dönüşen cinsiyet öğrenme partilerine 'cinsiyet tahmin etme' etkinlikleri eklendi. Anne karnına benzeyen maketten oluşan cinsiyet öğrenme partisi görenleri şaşkına çevirdi. Doğum anını canlandıran bir maketten gelen sıvının rengine göre cinsiyeti öğrenen anne babaların sevinci, konukların kameralarına yansıdı.

Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı

Sosyal Medya, Kadın, Yaşam, Medya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle:
    Hani bu millet açtı Her tarafta şatafat debdebe adeta para harcamak için saçma sapan gelenekler çıkarıyorlar 23 5 Yanıtla
  • yunus emre ozmen:
    Çıksın ne istiyorsunuz her piyasaya ekmek kapısı süsü satandan kurana kadar zaten para dönmüyor memlekette parası olanlardan piyasaya para dağılsın yoksa tüm zenginin parası banka faizinden çıkmıyor... 5 4 Yanıtla
  • U S:
    Bunun simdi haber yapmakla noldu? Bu zaten son 10 yildir yapiliyor… yani gereksiz bir haber… 6 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    yeni yeni para kazanma sektörleri oluşuyor onlara gerek yok boşu boşuna masraf etmeyin yazık günah 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akıl almaz nişan söz törenlerinden sonra şimdi de cinsiyet öğrenme partileri çıktı - Son Dakika
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