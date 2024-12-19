Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler - Son Dakika
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Yaşam

Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler

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İspanya tarihinin ilk nüdist film etkinliği olarak kayıtlara geçen etkinlikte insanlar çırılçıplak şekilde "Tu No Eres Yo" adlı filmi izledi.

19.12.2024 20:30  Güncelleme: 20:40
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İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde geçtiğimiz pazar günü, Marisa Crespo ve Moises Romero'nun yönettiği "Tu No Eres Yo" adlı Noel gerilimi filminin gösterimi, tarihi bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

İLK NÜDİST FİLM GÖSTERİMİ

Söz konusu etkinlik, İspanya tarihine ilk nüdist film gösterimi olarak geçti

GÖSTERİME 50 KİŞİ KATILDI

Salona giren sinemaseverler, çantalarını yere bıraktıktan sonra kıyafetlerini çıkardılar ve ardından da koltuklarına havlularını sererek, çırılçıplak bir biçimde filmi izlemeye başladılar. Gösterime toplamda 50 kişi katıldı.

Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler

Kültür Sanat, Barselona, İspanya, Magazin, Yaşam, Pazar, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Sinan Zeybekler:
    soyunuz kurusun 127 5 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Köpekler desem gerçek köpekler alınır!.. hiç bir şey demeyeyim diyeceğim ama araya ‘tezekler’ kelimesini sıkıştırsam çokta tepki almam diye düşünüyorum.. Allah’a emanet olun 111 3 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    amaç ne... bu ne hayasızlık pess... 93 4 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Helak olmamıza ramak kaldı 75 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Taş devrine dönüyoz ak laleleri .. 38 5 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    işte çağdaş modern LAİK insanlar 31 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ispanyol vatandaşlarının türkiyeye girişi yasaklansın 16 8 Yanıtla
  • Sedat Yeşilyol:
    haber mi simdi bu 13 7 Yanıtla
  • Şahin Güngör:
    ulan sizin bu haberleriniz iyice pislikleşmeye ahlaksizlasmaya basladı adam gibi haber yapmaz oldunuz. o ahlaksizlardan ne farkiniz kaldi sizin 18 1 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım:
    Kurtlar Vadisi Abuzer çok benziyor 9 3 Yanıtla
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