İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde geçtiğimiz pazar günü, Marisa Crespo ve Moises Romero'nun yönettiği "Tu No Eres Yo" adlı Noel gerilimi filminin gösterimi, tarihi bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu etkinlik, İspanya tarihine ilk nüdist film gösterimi olarak geçti
Salona giren sinemaseverler, çantalarını yere bıraktıktan sonra kıyafetlerini çıkardılar ve ardından da koltuklarına havlularını sererek, çırılçıplak bir biçimde filmi izlemeye başladılar. Gösterime toplamda 50 kişi katıldı.
Son Dakika › Yaşam › Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler - Son Dakika
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