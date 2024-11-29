Çobanaşı hangi eserde geçer?

Yaşam

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" ve "çobanaşı" da denen tarif hangi eserde de geçmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TAZE SAĞILMIŞ KEÇİ SÜTÜNE İNCİR SÜTÜ VEYA İNCİR DALİ KONUP SÜTÜN 5 DAKİKA İÇERİSİNDE MAYALANMASIYLA YAPILAN, ANADOLU YÖRÜKLERİ ARASINDA "TELEME" VE "ÇOBANAŞI" DA DENEN TARİF HANGİ ESERDE DE GEÇMEKTEDİR?

A: Decameron

B: Binbir Gece Masalları

C: İlyada

D: Dede Korkut Hikâyeleri

Cevap: C