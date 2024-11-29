ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" ve "çobanaşı" da denen tarif hangi eserde de geçmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
A: Decameron
B: Binbir Gece Masalları
C: İlyada
D: Dede Korkut Hikâyeleri
Cevap: C
Son Dakika › Yaşam › Çobanaşı hangi eserde geçer? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?