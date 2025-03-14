Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir okulun öğrencileri, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan bahçelerine çocuk oyun alanı yapılmasını talep etti. Ancak Canik Belediyesi çocukların isteğine karşılık olarak okula sadece iki adet bank gönderdi.

"BU GERÇEK Mİ?"

Bu durum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, "Bu gerçek mi?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirirken, belediyeye yönelik eleştiriler de art arda geldi.

"O BANKLAR SAYESİNDE ÇOK EĞLENİR ÇOCUKLAR"

Videonun altına "İki tane bankı karşılıklı çekip ayakları uzatarak çekirdek kola yaparlar artık", "Zahmet olmuş", "Başkanım o banklar sayesinde çok eğlenir çocuklar", "Bu içeriğin masrafı, 2 banktan daha pahalıdır", "Oynamak isteyen çocuklara 'oturun şu banklarda' demiş" şeklinde yorumlar yapıldı.