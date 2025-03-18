Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açtı. Yapılan denetimlerde riskli olan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor.

Bakanlık Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla sağlık riski taşıyan yeni ürünü kamuoyuna duyurdu.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Kaan Collection Tekstil firmasına ait Mavi Eşofman Takımı'nın toplatılma kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk giysilerinde güvenlik – çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır."

4 Mart tarihinde yapılan açıklamada da, suda büyüyen oyuncağın sağlık riski taşıdığı için piyasadan toplatılma kararı alındığı kaydedildi.