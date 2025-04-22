Sürücüler dikkat! İstanbul\'daki bu yol trafiğe kapatılacak

D-100 kara yolunun Tuzla'daki bölümünde önemli bir çalışma yürütülecek. Tuzla köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde bu akşam saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

D-100 KARA YOLU 12 SAAT TRAFİĞE KAPATILACAK

Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.