Daha neler göreceğiz! Koca adam kendini Barbie sanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Daha neler göreceğiz! Koca adam kendini Barbie sanıyor

Geniş Video İzle

Polonya'da kendini Barbie sanan adamın görüntüleri viral oldu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına ''Akıl önemli'', ''Adamın psikolojisi yerinde değil'', ''Barbie utandı bunu görünce'' şeklinde yorumlar yapıldı.

30.10.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde paylaşım sitelerinde yayınlanan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Polonya... Görüntülerde koca adamın Barbie kıyafetleri giyerek sokaklarda gezdiği görülüyor.

BARBIE UTANDI BUNU GÖRÜNCE"

Kısa sürede viral olan video çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Gönderinin altına "Akıl önemli", "Adamın psikolojisi yerinde değil", "Barbie utandı bunu görünce" şeklinde yorumlar yapıldı.

Daha neler göreceğiz! Koca adam kendini Barbie sanıyor

Polonya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Daha neler göreceğiz! Koca adam kendini Barbie sanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sedat Bezmen:
    Jimnastik kulübü yenilince Ferhat dayanamayarak Polonya’ya kaçmış galiba.) 39 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sedat bizim renklerimiz siyas beyaz erkek renkleri asil renkler koçum sen altına giydiğin taytlara bak sarı kırmızı bu işler sizin işiniz 16 28 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bütün gün yorum yazan ferhat eserin fotoğrafını sonunda gördük. Teşekkürler sondakika. 22 4 Yanıtla
  • Volkan Elçi:
    Ferhatttt???????? 19 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sedat alpi talat yelbuzun takım arkadaşları barbie kızlar topluluğu 5sarayın maçlarınada gidin böyle alıcınız çıkar elbet :)) 6 15 Yanıtla
  • sudem meliss:
    GS kulübüne hoş geldiniz 6 14 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ferhatın emmisi 15 4 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    5s li panpisler 8 4 Yanıtla
  • Veysel Yazar:
    fero bi sus sus 3 4 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    travesti galiba kendini şirin gösteriyor 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:47:59. #1.11#
SON DAKİKA: Daha neler göreceğiz! Koca adam kendini Barbie sanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.