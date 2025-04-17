Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimlerin sonuçları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki farklı liste ile paylaşılan liste skandallarla dolu. Bakanlık söz konusu listeyi 16 Nisan tarihinde bir kez daha güncelledi.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Listede bir kez daha mide bulandıran detaylar yer aldı. Lahmacun, dana eti, dana kavurma gibi ürünlerde at ve eşek eti tespit edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hizmet veren Bağ Konakları Cafe isimli işletmenin lahmacununda, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan EMR Grup Restoran'ın dana etinde ve "Yapıcı" marka kavurmada at ve eşek eti tespit edildi.

SAHTEKARLIKTA SINIR TANIMADILAR

Ayrıca listede peynir, kaşar gibi ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi. Sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, kıymada tavuk karışımı, zeytinyağında tohum yağı, nar ekşisinde gıda boyası, sahte bal, tereyağ ve peynir ürünlerinin yağ oranının düşük olması gibi sahtekarlıklar da yer aldı.