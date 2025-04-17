Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi - Son Dakika
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Yaşam

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların güncellenmiş listesini yayımladı. Açıklanan verilere göre vatandaşın sofrasına bir kez daha at ve eşek eti girdiği tespit edildi. Özellikle lahmacun, kavurma ve dana eti olarak satılan ürünlerde ''tek tırnaklı hayvan eti'' saptandı.

17.04.2025 09:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimlerin sonuçları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki farklı liste ile paylaşılan liste skandallarla dolu. Bakanlık söz konusu listeyi 16 Nisan tarihinde bir kez daha güncelledi.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Listede bir kez daha mide bulandıran detaylar yer aldı. Lahmacun, dana eti, dana kavurma gibi ürünlerde at ve eşek eti tespit edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hizmet veren Bağ Konakları Cafe isimli işletmenin lahmacununda, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan EMR Grup Restoran'ın dana etinde ve "Yapıcı" marka kavurmada at ve eşek eti tespit edildi.

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

SAHTEKARLIKTA SINIR TANIMADILAR

Ayrıca listede peynir, kaşar gibi ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi. Sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, kıymada tavuk karışımı, zeytinyağında tohum yağı, nar ekşisinde gıda boyası, sahte bal, tereyağ ve peynir ürünlerinin yağ oranının düşük olması gibi sahtekarlıklar da yer aldı.

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
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Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fırat Duran:
    Ülke nanay efendim, egzoz taktı diye, emniyet kemeri takmadı diye adamın aracı altından alırlar, bunlar binlerce kişinin sağlığıyla oynuyor ama araç kullananlar gibi ağır cezaya çarptırılmıyorlar bir türlü! 45 10 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Piyasada at eşek kalmadı kese kese sıra sokak kopeklerinde 40 1 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    sanki herkesin elinde telefon var herkes internete erişebiliyormuş gibi tarım bakanlığı sürekli liste güncelliyor. arkadaş cezayı arttırın yada daha ağır yaptırım yapın sürekli liste yayınlayacagınıza. köydeki adamın yaşlı insanların bu listeden haberi varmı yada çoluk çocugun bilgisi varmı senin bu yayınladıgın listeden. bu benim aklıma gelen sorun tarım bakanlıgında calısan hiç bir yetkilinin aklına gelmiyormu. millet dün ne yediğini unutuyor işten güçten sen hergün yeni liste yayınlıyon 30 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bunlar unutulup gidiyor, bir telefon uygulaması yapılsın bizde ürün alırken barkodu okutunca firma ve ürün bilgilerini görelim bu sayede kimse hile yapamaz, en büyük cezada bu olur bence. 14 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Kesilecek hayvan bulanayınca, boşluğu doldurmak için bu hayvanların kesilip satılması normal. Brezilya, Sirbistanda besmelesiz kesilen et ithal ediyoruz, hiç mi içinde domuz eti gelmiyor 11 2 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    bu sahtekarlar hepimizi vejetaryan yapacak belli ki 12 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Problem yok hepsi ot saman yiyor ?? ver coşkuyu diye diye bize yedirdiler sucukları etleri daha ne olsun 5 0 Yanıtla
  • şakir:
    bakanlıgı 3 ay ben yoneteyım bakın nasıl basa cıkılıyor bunlarla ögreteyım öyle yayınlamakla para cezasıyla olmaz birinci tespitte 3 ay ikinci tespitte işletmeyi tamman ticaretten men et bakalım ki cesaret edebilir sahtekarlıga 5 0 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Üç beş gün önce şenpiliç ürünlerinde sadece Hindistan'da sokak satıcılarında bulunan bir virüs çıktı. O kadar tehlikeli bir virüs ki, hamilelerin bebeğini ilk dört ayında düşük yaptıran bir virüs. Şirketi kapatmak yerine 200 bin lira ceza kesildi. Ödül gibi göz boyama cezası. Muhalif bir şirket olsaydı kayyum ataması yapıp şirkete çökerlerdi. 4 0 Yanıtla
  • gezgin:
    At etimi it etimi eşek etimi önemi yok zaten et alamıyoruz. 2 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Abrupa mansetleri turkiye battı bundan birtek turklerin haberi yok.bunuda okudukya 1 0 Yanıtla
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