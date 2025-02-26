Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli kolunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli kolunu kırdı

Geniş Video İzle

Rusya'da katıldığı düğünde alkolü fazla kaçıran adam, dans etmek isterken kolunu kırdı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede paylaşım sitelerinde en çok izlenenler arasına girdi.

26.02.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir düğünde eğlence dozunu biraz fazla kaçıran bir davetli, dans etmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Dans ettiği sırada ters bir hareket yapan davetli, kolunun kırılması ile hastanelik oldu.

"KOLLARI ALALIM PİSTTEN"

Kısa sürede paylaşım sitelerinde viral olan videonun altına "Alkol şişede durduğu gibi durmamış", "Arizona kertenkelesi", "Manitaya artistlik yapacağım derken koldan oldu", "Kolları alalım pistten" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli kolunu kırdı

Güncel, Yaşam, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli kolunu kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Casper:
    Fıstık 1 3 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Mallar sadece bizim ülkede yok her yerde var 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:39:16. #1.11#
SON DAKİKA: Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli kolunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.