Deprem anında kahvaltısına devam etti

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. 13 saniye süren depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda, camilerde ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda sabahladı.

"REİS DEPREM OLUYOR"

Depreme kahvaltı masasında yakalanan bir vatandaşın rahatlığı kameraya yansıdı. Apartmandaki komşuları deprem sonrası panik içinde sokağa çıktı. Babasının rahat bir biçimde kahvaltısına devam ettiği anları kaydeden oğlu, "Reis deprem oluyor. Haberin olsun" notunu düştü.

266 ARTÇI KAYDEDİLDİ

AFAD'ın verilerine göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.