Depremzedelere konaklama imkanı sunan gemi, öğrencilere okul olarak da hizmet veriyor

Yaşam

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Afetzedeler, yaralarını sarmak için uğraşırken bir yandan da sosyal yaşama adapte olmak için çaba gösteriyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından 8 Mart'ta İskenderun'a ulaşan gemi, o günden bu yana hem depremzedelere ev hem de binlerce öğrenciye okul oldu.

GEMİ, İNSANİ YARDIM İÇİN HAZIRLANDI

Afetten etkilenerek evsiz kalan vatandaşa konaklama imkanı sunmak için İskenderun'a gelen "Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan" gemisi, Denize kıyı afet bölgelerinde kullanılması amacıyla 2020 yılında Karadeniz Holding tarafından hazırlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda geldiği ilk görev yeri İskenderun'da depremzedeleri ağırlıyor.

KONAKLAMANIN YANI SIRA EĞİTİM DE VERİLDİ

Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisi, öğrencilere okul olarak da hizmet sunuyor. Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanan, 200'den fazla odasında 1050 depremzedenin konuk edildiği gemi, anaokulu, restoran, kafeterya, dinlenme ve oyun alanları, halı saha, poliklinik ve çeşitli yaşam alanlarıyla "yüzer kent" görevinde. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca farklı kentlerden görevlendirilen öğretmenlerle müfredata uygun ders işliyor.

GEMİDE EĞİTİM GÖREN 350 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELİ OLDU

"Yüzer okul"da üniversite sınavına hazırlanan 520 öğrenciden 350'si lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan yüzer yaşam kentinde bir evde bulunması gereken tüm araç ve gereçler yer alıyor. Her biri 12 kişilik 72 oda, yine her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor.