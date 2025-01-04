Direksiyon sınavı ücretlerine zam geldi

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Yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmete zam gelirken; sürücü adayları da gelen zamlardan nasibini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, yeni yılda 1350 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 2500 TL olan ikinci sınav ücreti ise 2025'te yaklaşık yüzde 60 oranında artış gösterdi.

SÜRÜCÜ ADAYLARI EK ÖDEMELERLE KARŞILAŞIYOR

Öte yandan 2024 yılında sınav harcını ödeyen ancak sınava girmeyen adaylar, kurslardan gelen zamlı ödeme talepleriyle karşı karşıya kaldı. Kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yıl ücret tarifesine göre eksik kalan tutarı talep ediyor.