Direksiyon sınavı ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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Yaşam

Direksiyon sınavı ücretlerine zam geldi

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2025 yılı itibarıyla direksiyon sınav ücretleri, yüzde 80'lik bir artışla 1350 TL'ye yükseldi. Ayrıca, ilk sınavda başarısız olan sürücü adaylarının ödeyeceği ikinci sınav ücreti ise 4000 TL olarak belirlendi.

04.01.2025 20:09
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Yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmete zam gelirken; sürücü adayları da gelen zamlardan nasibini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, yeni yılda 1350 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 2500 TL olan ikinci sınav ücreti ise 2025'te yaklaşık yüzde 60 oranında artış gösterdi.

SÜRÜCÜ ADAYLARI EK ÖDEMELERLE KARŞILAŞIYOR

Öte yandan 2024 yılında sınav harcını ödeyen ancak sınava girmeyen adaylar, kurslardan gelen zamlı ödeme talepleriyle karşı karşıya kaldı. Kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yıl ücret tarifesine göre eksik kalan tutarı talep ediyor.

Direksiyon sınavı ücretlerine zam geldi

Ekonomi, Eğitim, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Direksiyon sınavı ücretlerine zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Pinokyo Net:
    yatacak yeriniz yok 13 0 Yanıtla
  • Apple User:
    ellemen eyi olmuş 12 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    iyi geçirmeler 10 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    emekliye yüzde 15 asgari ücrete yüzde 22 ehliyet direksiyon sınavı parası yüzde 80 zam ama TÜİK enflasyon yüzde 1,74 diyor bizde ne diyoruz seçim istiyoruz ?????????????? 2 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Önüne gelen trafiğe çıkamaz gayri iyi olmuş 1 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yeni yılda zamlar yağmur gibi yağıyor masallah ocak ayı enflasyonu yüzde 0 50 çıkar tuik hazır ol şaşırmam 4 0 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    ey Türkiye Cumhuriyeti hükümeti siz 30 12 16 zam yapıyorsunuz eyvallahta bari bi denetleyin ülkeyi herşeye 50 100 zam yapanları insanlari fakirliğe sürüklüyorsunuz hergeçen gün 0 1 Yanıtla
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