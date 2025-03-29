Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri - Son Dakika
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Yaşam

Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, il il bayram namazı saatleri...

29.03.2025 21:54
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İslam aleminin birlik ve beraberlik sembolü Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Bayrama kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini duyurdu.

EN ERKEN IĞDIR'DA EN GEÇ EDİRNE VE ÇANAKKALE'DE

Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saatlerine göre, namaz en erken saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

Ayrıca İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.22'de, Ankara'da saat 07.07'de, İzmir'de ise saat 07.30'da kılınacak.

İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İl il bayram namazı saatleri ise şöyle:

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27

Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22

Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58

Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13

Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16

Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40

Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54

Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16

İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30

Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18

Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32

Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59

Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53

Rize: 06.36

Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Sivas: 06.50, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57

Şırnak: 06.28, Şanlıurfa: 06.43

Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40

Uşak: 07.20

Van: 06.25

Yalova: 07.21

Yozgat: 06.59

Zonguldak: 07.11

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Son Dakika Yaşam Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar:
    chp lileri ilgilendiren bir konu değil. onlar genelde kilise ve sinagoglarda ibadet ediyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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