Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi? - Son Dakika
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Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışında Kelime-i Şehadet getirdi. Açılış sırasında çekilen görüntülerde Erbaş'ın Kelime-i Şehadet'i yanlış söylediği iddia edildi.

14.09.2024 11:19  Güncelleme: 11:28
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Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Ali Camii'nde Cuma namazı kıldırdı. Daha sonra cami avlusunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek açılış kurdelesini kesti. Açılış sırasında Kelime-i Şehadet* getiren Ali Erbaş'ın videosu tartışma konusu oldu. Kelime-i Şehadet'in yanlış söylendiği iddiaları ortaya atıldı.

Arapça okunuşu: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." şeklinde telaffuz edilen Kelime-i Şehadet, Ali Erbaş tarafından "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh" olarak telaffuz edildi. Bu görüntüler, tartışma konusu olurken henüz bir açıklama gelmedi.

ARAPÇA SORU YÖNELTİLİNCE TERCÜMAN ÇAĞIRILMIŞTI

Konuşmasının ardından Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden ve açılış kurdelesini kesen Başkan Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kur'an kursunu gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Açılışlara, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı. Erbaş'ın açılış sırasında Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüler, akıllara daha önce Irak ziyareti sırasında yöneltilen Arapça soru için tercüman çağırıldığı anları getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelimeişehadeti yanlış mı getirdi?

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Konuşmasına camilerin şehirlerin süsü olduğunu belirterek devam eden Ali Erbaş, "Camiler Cenab-ı Hakk'ın isminin her zaman anıldığı şehadetleri dinin temeli olan kelime-i şehadetin yeryüzünü inlettiği yerlerdir. Minarelerimiz bizim en büyük sembollerimizdir." diye konuştu. Başkan Erbaş konuşmasının ardından beraberindekilerle caminin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılış Töreni'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursunu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

*Arapça okunuşu: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." olan Kelime-i Şehadet: "Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür" anlamlarına gelmektedir.

Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet\'i yanlış mı getirdi?

Ali Erbaş, Yalova, Eğitim, Toplum, Yaşam, Cami, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Halil Batmaz: Belki adam Müslüman değil, hemen yadirgamayin 265 32 Yanıtla
  • Seyyidali Can: şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yok ve yine şehadet ederim muhammed onun resülüdür. Bütün araplar bu şekilde kelimei şehadet getirirler türkiyede sadece abduhu ve resülühu yani kulu ve resülüdür der. Yani ortada bir sıkıntı yok sıkıntı insanların cahilliği türkiyede milyonlarca insana sorsan kelimei şehadetin manasını söyle dersen bilmezler maalesef 108 113 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Ayira ayira ortada ne İslam bıraktınız ne de düzgün bir din. Hz.Muhammed efendimiz zamanında mezhep var mıydı? Çünkü trk kaynak vardı o da efendimiz. Şimdi herkes kendini din alimi zannettiği için takılın bakalım kafanıza göre. 116 27 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Ben şaşırmadım... 97 17 Yanıtla
  • fatih uçar: yok laa ne yanlışı. şafilerde abduhu ve resuluh denmiyor. direk resulullah deniyor sonda 70 36 Yanıtla
  • Furkan Zeren: mana itibariyle değişen bişey yok 59 32 Yanıtla
  • Muhammed Karaçor: Adam şehadeti kendi inandığı dine göre doğru getirmiş. Onlara göre Muhammed Allahın kulu değil. Onlara göre Muhammed bir insan değil. İnsan üstü… Allahın bizlere örnek gönderdiği bir insanı insan üstü göstermek suretiyle amaçladıkları şey çok açıktır. “Biz kim muhammed kim o peygamber biz sıradan bir insanız” derler. Oysaki kuranda Allah Muhammed e diyor ki “de ki ben de sizin gibi bir insanım…” 25 61 Yanıtla
  • Oooo: Öğrenmen için bir camide yaz kurşuna başlayabilir 68 14 Yanıtla
  • Hamit Demir: Şafiilerde aynen okuduğu gibi okunur. Abduhu okunmaz. 48 20 Yanıtla
  • Örge: Mezheplere göre değişiyor 35 21 Yanıtla
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