Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet\'i yanlış mı getirdi?

Yaşam

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Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Ali Camii'nde Cuma namazı kıldırdı. Daha sonra cami avlusunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek açılış kurdelesini kesti. Açılış sırasında Kelime-i Şehadet* getiren Ali Erbaş'ın videosu tartışma konusu oldu. Kelime-i Şehadet'in yanlış söylendiği iddiaları ortaya atıldı.

Arapça okunuşu: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." şeklinde telaffuz edilen Kelime-i Şehadet, Ali Erbaş tarafından "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh" olarak telaffuz edildi. Bu görüntüler, tartışma konusu olurken henüz bir açıklama gelmedi.

ARAPÇA SORU YÖNELTİLİNCE TERCÜMAN ÇAĞIRILMIŞTI

Konuşmasının ardından Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden ve açılış kurdelesini kesen Başkan Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kur'an kursunu gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Açılışlara, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı. Erbaş'ın açılış sırasında Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüler, akıllara daha önce Irak ziyareti sırasında yöneltilen Arapça soru için tercüman çağırıldığı anları getirdi.

"EĞER VİCDANLAR KÖTÜLÜKLERİ ENGELLEYEMİYORSA KANUNLAR DEVREYE GİRER"

Konuşmasına camilerin şehirlerin süsü olduğunu belirterek devam eden Ali Erbaş, "Camiler Cenab-ı Hakk'ın isminin her zaman anıldığı şehadetleri dinin temeli olan kelime-i şehadetin yeryüzünü inlettiği yerlerdir. Minarelerimiz bizim en büyük sembollerimizdir." diye konuştu. Başkan Erbaş konuşmasının ardından beraberindekilerle caminin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılış Töreni'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursunu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

*Arapça okunuşu: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." olan Kelime-i Şehadet: "Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür" anlamlarına gelmektedir.