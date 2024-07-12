Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

İskender Asyalı:

Kaşınmaya başladılar yine

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Yunus Kurt: Herhalde siz kaşınıyorsunuz o şehir Kürtlerin şehridir tabii ki onların dilinde olacak laf gelince biz kardeşiz diyorsunuz hani kardeşliğimiz boş boş yapmayın 19 83