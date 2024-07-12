Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı - Son Dakika
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Yaşam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

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DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama başlatarak caddelere Kürtçe kurallar yazdı. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

12.07.2024 12:43
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 65'e yakın kesimin oyunu alarak DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun, tartışma yaratacak bir karara imza atarak caddelere Kürtçe kurallar yazmaya başladılar.

CADDEDEKİ KURALLAR KÜRTÇE

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başlayan uygulama kapsamında Gevran Caddesi'ne, "önce yaya" anlamına gelen "Pêşî Peya" ve "yavaş" anlamına gelen "Hêdî" yazıları yazıldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLARDI

Daha önce de skandal bir karara imza atan eş başkanlar, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Türk bayrağı kaldırmıştı. Bayrak gelen tepkilerin ardından aynı şekilde geri eklendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

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Son Dakika Yaşam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • İskender Asyalı: Kaşınmaya başladılar yine 156 31 Yanıtla
    Yunus Kurt: Herhalde siz kaşınıyorsunuz o şehir Kürtlerin şehridir tabii ki onların dilinde olacak laf gelince biz kardeşiz diyorsunuz hani kardeşliğimiz boş boş yapmayın 19 83 Osman: Boş yapma sağlam kışınırsın yoksa 10 77
  • Çengelköylü: KAŞINIYORLAR 122 21 Yanıtla
  • vatan sağolsun: Kayyum atanmalı hemen vakit kaybına yer olmadan. acilen. 112 27 Yanıtla
    Yunus Kurt: Hele bu yaprağıma bak 10 32 Celal Marhan: niye 3 8
  • ferhat eser: ingilizce Kürtçe Türkçe tüm türkiyede uygulanmalı 28 103 Yanıtla
    Ahmet burak: ferhat 2 gundur gorunmuyordun hangi dagfaydin 55 11
  • Harun Çelik: Doğru bi uygulama 29 88 Yanıtla
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