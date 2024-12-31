Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?

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Türkiye'de birçok billboardda yer alan "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle tartışma yaratan TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"a izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

TRT'nin dizisiyle yeniden popülerlik kazanan gassallık, son dönemde merak edilen bir konu haline geldi. Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur ve ne kadar kazanır gibi sorular araştırılıyor. İşte 'gassal' hakkında merak edilen bazı bilgiler.

NASIL GASSAL OLUNUR?

Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak

MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

KİMLER GASSAL OLABİLİYOR?

Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.

Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.

Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir: