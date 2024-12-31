Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor? - Son Dakika
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Yaşam

Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?

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"Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle gündem olan "Gassal" dizisine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Gassalların hayatı ve koşulları da ilgi çekmeye başlarken aldıkları maaşlar ise Türkiye'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki gassallar ne kadar kazanıyor? Nasıl gassal olunur? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

31.12.2024 07:44  Güncelleme: 08:27
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Türkiye'de birçok billboardda yer alan "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle tartışma yaratan TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"a izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

TRT'nin dizisiyle yeniden popülerlik kazanan gassallık, son dönemde merak edilen bir konu haline geldi. Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur ve ne kadar kazanır gibi sorular araştırılıyor. İşte 'gassal' hakkında merak edilen bazı bilgiler.

NASIL GASSAL OLUNUR?

  • Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak
  • MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.
  • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
  • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?

KİMLER GASSAL OLABİLİYOR?

  • Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.
  • Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.
  • Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir:

  • Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL
  • 3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL
  • 6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL
  • 25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?

Kültür Sanat, Türkiye, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Barış Oğuz:
    Bülent Ersoy'u kim yıkayacak? 106 11 Yanıtla
  • halil eles:
    100 bin de alsa yine az 104 4 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    milletimiz dizilerle yaşıyor. İnci taneleri dizisinden sonrada kadınlar pavyonlara iş başvurusu yapmıştı. millet kafayı yedi iyice. bu diziden önce gel 100 bin liraya gassal ol desen başka iş mi kalmadı derdlerdi 73 6 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Yakıtta ÖTV zammı gelmiş. siz gassal ne kadar alıyor derdindesiniz 26 34 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    M. Vekillerinden daha hayırlı işler yapıyor lar ve gerçekten zor bir meslek 56 0 Yanıtla
  • Rasit1986:
    burda yazanların iki katı artı bahşişi var özellikle büyük şehirlerde aldıkları helal çünkü hepsinle zor iş parçalanmış kokmuş kurtlu 33 1 Yanıtla
  • Mustafa Namdar:
    bu meslek için çok az .. 31 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Herkes olabilir yani kısaca :)) 4 17 Yanıtla
  • Aa:
    hastanede gassal vardi bizim mutemetlik yapardı işini yapmazdı yani 16 2 Yanıtla
  • Necdet null:
    sade maaş deyil birde cenaze hahiplerinin Verdiyi ücret var ortalama maaşları 100 bini geçer 5 4 Yanıtla
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