Türkiye'de birçok billboardda yer alan "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle tartışma yaratan TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"a izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.
TRT'nin dizisiyle yeniden popülerlik kazanan gassallık, son dönemde merak edilen bir konu haline geldi. Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur ve ne kadar kazanır gibi sorular araştırılıyor. İşte 'gassal' hakkında merak edilen bazı bilgiler.
Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir:
Son Dakika › Yaşam › Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (24)