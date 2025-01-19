DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı\'nın oğlu

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Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 2021 yılında Fatma D. ile sosyal medyadan tanışmalarının ardından gelişen ilişki sonucunda dünyaya gelen çocuğun babasının evliliği devam eden Hacı Sabancı olduğu iddia edildi. Fatma D. isimli kadın, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı.

MAHKEME ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

Mahkeme, Sabancı'nın "Uzay" isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için konuyu Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Taraflar Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Kurumdan gelen babalık testi sonucu davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı.

SABANCI, KÜÇÜK UZAY'IN BABASI ÇIKTI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 olasılıkla Uzay'ın babası olduğu belirlendi. DNA raporunda, "Uzay D'ye ait DNA profili ile anne Fatma D'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin Hacı Sabancı'nın babalığının resmen tanınması ve çocuğun nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde karar vermesi bekleniyor.