DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu - Son Dakika
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Yaşam

DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

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Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın evliliği devam ederken Fatma D'den dünyaya gelen 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı'nın, yüzde 99.99 olasılıkla Uzay'ın babası olduğu belirlendi.

19.01.2025 14:16  Güncelleme: 14:39
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Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 2021 yılında Fatma D. ile sosyal medyadan tanışmalarının ardından gelişen ilişki sonucunda dünyaya gelen çocuğun babasının evliliği devam eden Hacı Sabancı olduğu iddia edildi. Fatma D. isimli kadın, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı.

MAHKEME ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

Mahkeme, Sabancı'nın "Uzay" isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için konuyu Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Taraflar Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Kurumdan gelen babalık testi sonucu davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı.

SABANCI, KÜÇÜK UZAY'IN BABASI ÇIKTI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 olasılıkla Uzay'ın babası olduğu belirlendi. DNA raporunda, "Uzay D'ye ait DNA profili ile anne Fatma D'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin Hacı Sabancı'nın babalığının resmen tanınması ve çocuğun nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde karar vermesi bekleniyor.

DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı\'nın oğlu

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Son Dakika Yaşam DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Miras a ortak çıktı Para Var Huzur Var Demektir 33 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    küçük feza 16 0 Yanıtla
  • Murat:
    Yavrum sen bu dünyaya çok şanslı geldin.!! Yiyeceğin paralar sana helali hoş olsun.!! Sakın bizleri unutma seni çok seviyoruz. Ben senin bir yakınınım beni bul lütfen.!!! 15 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    adamı hemen lincler sermaye düşmanları. tek suçlu çocuğun annesi. neden adamın altıına yattmis ki 4 3 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Para var bütün kapılar açık Şu Fotoğraftaki Sabancı normal bir insan olsaydı bırak çocuk yapmayı şeklini göstermezdin!! 5 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    g..ü kaybedip korunmazsanız bir anda ortaya kinder sürpriz çıkıverir.sakıp ağa olsa bilirdi seni ne yapacağını … 4 0 Yanıtla
  • Ali Sahin:
    PARA PARA PARA 0 0 Yanıtla
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