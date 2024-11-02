Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda dağ çileği topladı - Son Dakika
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Yaşam

Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda dağ çileği topladı

Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı\'nda dağ çileği topladı

Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali'ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. "Biriz, Birlikteyiz" sloganıyla hazırlanan etkinlikte, doğaseverler 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda organik dağ çileği topladılar. Eşsiz bir doğa manzarasında gerçekleşen etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel önderlik etti.

02.11.2024 16:50
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Cumhuriyet Bayramı kapsamında önemli etkinliklere imza atan Ataşehir Belediyesi, doğanın mucizevi etkisinin hissettirilmesi ve sürdürülebilir bir yaşamın farkına varılması için Kayışdağı Ormanı'nda "Dağ Çileği Toplama Festivali" düzenledi.

Toplumu bilinçlendirmeyi ve çevre duyarlılığını artırmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, "Dağ Çileği Toplama Festivali" ile doğaseverleri bir araya getirerek, doğal kaynakların korunması konusunda önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

438 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek 3. noktası olan Kayışdağı Ormanı'nda, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla başlayan etkinlikte, doğa için bir araya gelen Ataşehirliler, sepetlerini organik dağ çilekleriyle doldurarak, ormanın içerisinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Festivale katılan doğaseverler, doğal güzellikler eşliğinde hem çilek toplamanın keyfini yaşadı hem de doğanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte festivale katılan çocuklar, keyifli anların yaşanmasına vesile olurken, katılımcılar arasında da dostluk bağları güçlendirildi.

Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda dağ çileği topladı

Başkan Adıgüzel: "Cumhuriyet'in kazanımlarını her alanda yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden kutlayarak konuşmasına başlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Cumhuriyet, bizlere özgürlüğü, eşitliği ve bir arada yaşama kültürünü armağan etti. Bizler de bu değerler doğrultusunda Cumhuriyet'in kazanımlarını her alanda yaşatmak ve bu değerleri nesilden nesile aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim ki, Ataşehir Belediyesi olarak, çevremizi korumaya, doğayla iç içe yaşamı teşvik etmeye ve yerel üretimi desteklemeye her zaman öncelik veriyoruz" dedi.

"Kayyum Hatasından Dönülmeli"

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması ve Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması hakkında konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, "Biz Cumhuriyetimizin 101'inci yıl coşkusunu büyük bir heyecanla yaşarken, on binlerce Ataşehirli ile meydanlarda buluşup tek vücut halinde laik, demokratik bir Türkiye için Atamıza olan minnetimizi haykırırken, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' vurgusu yaparken 30 Ekim sabahına, Esenyurt'ta millet idaresine yapılan müdahaleyle uyandık. İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta bir kayyum süreci hayata geçti. Bu sürecin hızlı bir şekilde Esenyurt halkının lehine sonuçlandırılmasını, derhal bu kayyum hatasından dönülmesini, sizlerin önünde tekrar etmek istiyorum."

"7 Ay İçerisinde 80 Bin Kişiye Dokunduk"

Festivaldeki konuşmasında sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında gerçekleştirdikleri projelere değinen Başkan Onursal Adıgüzel, "Sosyal politikaları yerel düzeyde uygulamayı esas alan "sosyal belediyecilik" anlayışıyla hareket edip, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve vatandaşlara sağladığımız desteklerle hem ilçedeki refah seviyesini artırmayı hem de toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ise göreve geldiğimiz günden bugüne ortaya çıkan rakamları sizlerle paylaşmak isterim. Gıda, sıcak yemek, eğitim, sağlık, kişisel bakım, kreş ve okul çağındaki çocuklar için beslenme ile kırtasiye desteği gibi birçok alanda sağlanan hizmetlerle son 7 ay içerisinde 80 binden fazla vatandaşımıza dokunmayı başararak sosyal belediyecilik alanında en iyi örneklerden biri olarak öne çıkıyoruz. Önümüzdeki hafta yine bu çerçevede yenilenen aşevimizi hizmete açıyoruz. Aşevimizde her gün 4 çeşit sıcak yemeği 1700 komşumuza ulaştırırken, ilkokul çağındaki 1500 evladımıza da haftanın beş günü beslenme paketleri hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda dağ çileği topladı

Ataşehir Belediyesi'nin yakın bir zaman önce hayata geçirdiği, Kent Bostanı projesiyle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Adıgüzel, "Kent Bostanı projemizle, toprakla olan bağımızı güçlendirerek, doğayla iç içe yaşayan bir toplum yaratmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk bostanımızı hayata geçirdik ve 180 ailemize belli metrekarelerde ekim yapabilecekleri alanları ücretsiz olarak tahsis ettik. Ben de açılışında yer aldım, komşularımızın yüzündeki mutluluğa tanıklık ettim. Bu mutluluğu ilçemizin geneline yaymak ve Ataşehir'i daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha üretken bir kent haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Toplumsal Bağlarımızı Güçlendirmeyi Hedefliyoruz"

Başkan Adıgüzel, etkinlikle ilgili konuşmasında da, "Doğaya olan sevgimizi ve birlikteliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu festivalimizde, Ataşehir'in doğal güzelliklerini hep birlikte keşfederken, toplumsal bağlarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Doğa, bizlere sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda birlikte olmanın ve paylaşmanın da bir yolunu sunuyor. İşte, bu farkındalığı yaşamak çok güzel" dedi.

Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda dağ çileği topladı

Başkan Adıgüzel, etkinliklerin ve festivallerin, toplumun bir araya gelmesine olanak tanıdığını da vurgulayarak, "Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın doğa ile barışık bir şekilde büyümesine katkı sağlıyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir Ataşehir bırakmak için hep birlikte çalışmalarımızı şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğal güzellikleri bizzat yaşayarak hisseden çocuklar, etkinlik sayesinde çevre bilincinin fakrına vararak, sürdürülebilir yaşam biçimlerini de öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik, doğaseverlerin topladıkları organik dağ çilekleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sonlandı.

Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda dağ çileği topladı

Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Doğaseverler, 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda dağ çileği topladı - Son Dakika

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