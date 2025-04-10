Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti - Son Dakika
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Yaşam

Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti

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Doğum Yardımı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

10.04.2025 08:41
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği, Resmi Gazete yer alarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için yeni destekler ve uygulama esaslarını netleşirken yönetmelik ile doğum yapan Türk vatandaşlarına yönelik maddi destekler genişliyor.

Yönetmeliğe göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

ÖDEMELER İÇİN 2 ŞART VAR

Ödemeler hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular e-Devlet ve bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak. Doğum yardımına hak kazanmak için annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

AYLIK 5 BİN LİRAYI BULACAK

İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek.

DOĞUM YARDIMI HACZEDİLEMEYECEK

Yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Hak sahibinin vefatı, çocuğun kurum bakımına alınması veya vatandaşlığın kaybedilmesi gibi özel durumlarda ise ödemeler kesilebilecek ya da yeni hak sahibi tarafından devam ettirilebilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılabilecek.

BAŞVURULAR 30 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için ilk 30 gün içinde başvuru yapılmaması durumunda doğumun gerçekleştiği aya dönük ödeme yapılamayacak. Ancak ilk 30 gün içinde yapılan başvurularda geriye dönük destek alınabilecek. Yönetmelik ile birlikte 5 Mayıs 2015 tarihli eski doğum yardımı yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni sistemle birlikte ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi ve çocuklu ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti
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Son Dakika Yaşam Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • null:
    3. Çocuk 27 Aralık 2024 tarihinde doğdu eee mağduriyet ne olacak. 0 0 Yanıtla
  • Rook:
    benim 3 buçuk yaşında çocuğum var o neden yardım alamıyor,2025 den sonra doğanlar almak zorundamı,yani bu devletin saçma politikasından bıktım,bu kanunları multi milyoner zenginler çıkarırsa böyle haksızlıklar herzaman olur,2025 öncesi doğan küçük çocuklar bu devletin evladı değilmi?eyyy devlet sen ne yapmaya çalışıyorsun. 0 0 Yanıtla
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