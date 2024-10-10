Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Ünlü restoranların da aralarında olduğu birçok işletmenin dana etine domuz eti karıştırdığının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki domuz eti, dana etinden daha pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili restoranların kullandığı domuz etinin çiftliklerde yetiştirilen evcil domuzların eti olmadığını, yaban domuzları olduğunu ifade etti.

10.10.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de ilk kez yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da olmak üzere birçok işletmede domuz etinin kullanıldığı ortaya çıktı. Çiftliklerde yetiştirilen domuz etinin fiyatının dana etinden daha pahalı olması, "Restoranlar neden domuz etini tercih ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

YABAN DOMUZLARINI KULLANIYORLARMIŞ

1963 yılında İzmir'in Alsancak ilçesinde kurulan ve 1990'ların başından bu yana domuz yetiştiriciliği ve domuz eti satışı yapan Gourmet Pork şirketinin ithalat sorumlusu Halit Özbahçıvan, Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'a yaptığı açıklamada, bakanlığın listesinde yer alan söz konusu şirketlerin kullandığı domuz etinin çiftliklerde yetiştirilen evcil domuzların eti olmadığını, yaban domuzları olduğunu belirtti. Karkas (kemikli) dana etinin 300-350 liradan satıldığını, karkas domuz etinin de güncel satış fiyatının 350-400 lira bandında olduğunu vurgulayan Özbahçıvan, "Ucuz olması için çiftliklerde yetiştirilen domuzların etlerini kullanmaları anlamsız olur. Hem böyle bir fiyat skalası varken hiçbir şirket bu riske girmez. Onların kullandığı sağlıklı olan çiftlik domuzları değil, yasalara aykırı şekilde avlanan ve ticareti yapılan yaban domuzları" ifadelerine yer verdi.

"BİZE DE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yaban domuzları için adı konulmamış gayri resmi bir piyasa olduğunu ve bu piyasanın avcılar tarafından avlanan domuzlarla döndüğünü belirten Halit Özbahçıvan "Bazen avcılar bize bile gelip vurdukları yaban domuzlarını satmaya çalışıyorlar" dedi.

PARAZİT RİSKİ VAR

Çiftliklerdeki domuzların etleri için özel olarak yetiştirildiğini ve gerekli sağlık kontrollerinden geçtiğini belirten Özbahçıvan, ucuza satılan ve firmaların kullandığı yaban domuzu etlerinin ise 'Trişin' adı verilen parazit içerme riski taşıdığını belirtti. En çok domuz etinden bulaşan 'trişin' ya da 'trişinellozis' paraziti, domuzlarda herhangi bir hastalık yapmasa da insanlarda ölümcül hastalıklara yol açabiliyor.

Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftlik, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
12:16 Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim
11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.