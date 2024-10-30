Duaların gücü: Filiz Beyhan'dan Esmalar ve etkileri üzerine tavsiyeler - Son Dakika
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Yaşam

Duaların gücü: Filiz Beyhan'dan Esmalar ve etkileri üzerine tavsiyeler

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İstanbul Arabi sayı analisti ve İslami astrolog Filiz Beyhan, aşk ve evlilikle ilgili sorunlar için belirli duaların olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti. 'Ya Vedud' ve 'Ya Cami' gibi isimlerin zikredilmesini öneren Beyhan, esmaların kişisel enerjiyi ve bireyin ruhsal gelişimini doğrudan etkileyebileceğini ifade etti. Beyhan, esma enerjilerini hayatına doğru almak isteyenlerin, bu enerjiyi kendi davranışlarında da göstermeleri gerektiğini vurguladı.

30.10.2024 16:17
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İstanbul Arabi sayı analisti ve İslami astrolog Filiz Beyhan, Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu ve izleyicilere özel önerilerde bulundu.

Şarkışlalı'nın "Aşk ya da evlilikle ilgili sıkıntılar için hangi okumalar yapılmalı?" sorusuna yanıt veren Beyhan, belirli duaların kişi üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti. Beyhan, aşk ve sevgi konularında "Ya Vedud" ve "Ya Cami" gibi isimlerin zikredilmesini önerdi ve "Satürn retrosunda aşk veya sağlık sorunları için ya Samed, ya Kerim gibi isimlerin özellikle okunabileceğini" ifade etti. İçten bir niyetle ve gerektiğinde suya okunarak içilmesi gereken esmaların sayı sınırlaması olmadığını da ekledi.

Duaların gücü: Filiz Beyhan'dan Esmalar ve etkileri üzerine tavsiyeler

ESMALARIN KİŞİSEL ENERJİ VE RUHSAL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Beyhan, esmaların kişisel enerjiyi ve bireyin ruhsal gelişimini doğrudan etkileyebileceğini belirtti: "Örneğin, 'Ya Rezzak' zikir çekiyorsanız, bu enerjiyi hayatınıza almak için cömert olmanız, paylaşmayı öğrenmeniz gerekir." Beyhan'a göre, bu enerjiyi içselleştirmeden yapılacak zikirler, kişinin yaşamında karmaşaya sebep olabilir. "Esma enerjilerini hayatınıza doğru almak istiyorsanız, o enerjiyi kendi davranışlarınızda da göstermelisiniz" diyen Beyhan, her ismin bir titreşimi olduğunu ve bu titreşimin kişiye uyumlu olması gerektiğini ifade etti.

ESMA SEÇİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Esma seçimlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususa da değinen Beyhan, "Örneğin, haritasında agresif eğilimler bulunan biri için 'Ya Halim' zikirlerini öneririz ki kişiyi biraz daha sakinleştirsin. Zikirleri fıtratınıza göre uyguladığınızda, enerjisini daha dengeli bir şekilde yaşayabilirsiniz" dedi.

Duaların gücü: Filiz Beyhan\'dan Esmalar ve etkileri üzerine tavsiyeler

İstanbul, Enerji, Eğitim, Yaşam, Cami, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Duaların gücü: Filiz Beyhan'dan Esmalar ve etkileri üzerine tavsiyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan 78:
    ESMA-ÜL HÜSNA enerjisi faydası tarif edilemez ve reddelimez bir gerçek. 24 1 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Dua ile şifa geleceğine inanan aptalları bir göreyim... 2 12 Yanıtla
  • Hakan Arı:
    esmaları sakın gelişi güzel zikretmeyin derim. 1 1 Yanıtla
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