Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler

Geniş Video İzle

Türkiye'de bir markanın Dubai çikolatasını satın alan iki yabancı, çikolatayı kırdıklarında neye uğradıklarını şaşırdı. Pakette görünenle içinden çıkan arasındaki farkı gören yabancılar, bu durum karşısında kahkahalarını tutamadı.

30.11.2024 10:00  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antep fıstığı, tahin, kadayıf ve çikolatayı buluşturan Dubai çikolatası sosyal medyada viral haline geldi. 7'den 70'e yayılarak çılgınlık boyutuna ulaşan çikolatayı yemeyen kalmadı. Vatandaşlar bu tatlının popülaritesine kapılıp her üreticiden ayrı ayrı aldı, uzun kuyruklarda bekledi, tadına baktı ve videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.

ÇİKOLATAYI KIRINCA ŞOKE OLDULAR

Dubai çikolatası çılgınlığına bir video damga vurdu. Türkiye'de bir markanın Dubai çikolatasını satın alan iki yabancı, sosyal medyada sıklıkla dolaşıma giren "çikolata kırma" videosu çekmek istedi. Paketin üzerindeki fotoğrafa aldanan ve kırdıklarında içinden akışkan bir iç dolgu çıkmasını bekleyen yabancılar gördükleri karşısında şoke oldu.

Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler

KAHKAHALARINI TUTAMADILAR

Videodaki küçük kız çikolatayı kırınca beklediği gibi iç dolgusu akmadı. Çikolatanın paketteki fotoğrafına göre çok az bir iç dolgusu olduğu gören yabancılar, yaşadıkları şaşkınlık karşısında kahkahalarını tutamadı.

Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler

Sosyal Medya, Türkiye, Yaşam, Dünya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan:
    İnce olan çikolatada bunun olma şansı yok zaten, ayrıca biri 100 tl ,diğeri 400 tl yani normal bir durum aslında. Terayağ alıyoruz içine margarin katılıyor, %80 ve üzerinde süt ile yapılmıştır yazarsa gerçek tereyağ oluyormuş. Gülmek yerine ağlamak lazım aslında, biz hangi ara bu ticari oyunlara alet olduk. Kul hakkı var, her yasal olan helâl değildir. 11 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Dubai de yakın bı ilçenin çikolatası bu. zülker 10 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bolçinin ürünü iöinde kadayıf yok . 7 1 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    çok komik çok güldüm 6 0 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Burası Türkiye ne bekliyordun 4 1 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Enailer aglanacak hallerine gülüyorlar 0 1 Yanıtla
  • Far mer:
    Aramıza hoş geldiniz bu daha başlangıç. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.