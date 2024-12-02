Dubai'de düzenlenen lüks düğünde misafirlerin etrafa savurduğu paralar, görevliler tarafından güçlükle toplandı. Lüks düğün, Dubai'nin zengin yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne sererken toplanan paralar dört buçuk saat süren sayma işleminin ardından düğün sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Yaşam › Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu - Son Dakika
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