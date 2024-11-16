Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı

Dünya\'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı

2018'de geçirdiği kazada vücudunun %80'i yanan Joe DiMeo, dünyada ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan kişi oldu. %6 başarı şansı olan 23 saatlik ameliyatı atlatan DiMeo'nun hikayesini sosyal medyadan takip eden hemşire Jessica Koby ile aralarında aşk başladı. Çift geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

16.11.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Joe DiMeo'nun hayatı 2018 yılında geçirdiği korkunç bir kazayla değişti. Gece vardiyasından dönerken direksiyonda uyuyakalan 26 yaşındaki genç adamın aracı alev aldı. İki kişinin alevlerin arasından kurtardığı DiMeo'nun vücudunun %80'i ağır şekilde yandı.

Hastanede iki ay komada kalan DiMeo, 20'den fazla ameliyat geçirdi. Ancak asıl mucize 2020 yılında gerçekleşti. Dünyada ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan DiMeo, sadece %6 başarı şansı olan 23 saatlik ameliyattan sağ çıktı.

DiMeo'nun hikayesi burada bitmedi. 33 yaşındaki hemşire Jessica Koby, onun yaşama tutunma mücadelesini sosyal medyadan takip etti ve etkilenerek mesaj attı. İkili önce mesajlaşmaya başladı, ardından buluştu ve birbirlerine aşık oldular.

Jessica, DiMeo'yu şöyle anlatıyor: "Başta çekingendi ama zamanla açıldı. Çok bilgili ve kibar biri. Yaşadığı onca zorluğa rağmen hayata hep pozitif bakması beni çok etkiledi. Onun hem kişiliğine hem de yüreğine aşık oldum."

DiMeo yakın zamanda Jessica'ya evlenme teklif etti. Çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pek çok kişi, bu güzel aşk hikayesine destek mesajları yazdı.

Yoğun fizik tedavi sonrası normal hayatına dönen DiMeo artık araba da kullanabiliyor. Çift, düğün hazırlıklarına başladıklarını ve gelecekten umutlu olduklarını söylüyor.

Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Kadayıf:
    Hemşirenin amacı ne acaba adam zengin olmalı 16 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Allahın gücüne gitmesin de.. Korku filminde ki karakterlere benzemiş. 5 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    paradan dolayı beraberler 3 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bir ömür boyu mutluluklar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:01 Ahu Tuğba’nın kesin ölüm nedeni belli oldu Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
15:09 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 13:06:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.