''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi

Geniş Video İzle

Ünlü paraşütçü Roberta Mancino ve sevgilisi Manuel Basso, evlilik törenlerini 3 kilometreden fazla yükseklikte, uçaktan atlayarak gerçekleştirdi. Düğün için özel dikilen beyaz elbisesiyle atlayış yapan Roberta'nın bu romantik ve adrenalin dolu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin bu sıra dışı düğün töreni, adrenalin tutkusunu ve birbirlerine olan aşklarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

02.11.2024 13:42  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çoğu insan için düğün töreni yeterince heyecan vericiyken, ünlü paraşütçü Roberta Mancino ve sevgilisi Manuel Basso, evlilik törenlerini bambaşka bir boyuta taşıdı.

44 yaşındaki İtalyan model Roberta, 38 yaşındaki sevgilisi Manuel ile 3 kilometreden fazla yükseklikte, uçaktan atlayarak "Evet" dedi. Düğün için özel dikilen beyaz elbisesiyle atlayış yapan Roberta, daha önce de cesur paraşüt gösterileriyle adından söz ettirmişti.

Çiftin Instagram'da paylaştığı nefes kesen görüntülerde, yaklaşık 160 kilometre hızla yere süzülürken birbirlerine evlilik yeminlerini okumaları ve havada öpüşmeleri yer alıyor. Bu romantik anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Roberta'nın kariyerinde bugüne kadar 7 binden fazla paraşüt atlayışı bulunuyor. "Dünyanın en seksi paraşütçüsü" olarak tanınan İtalyan güzel, daha önce de sıra dışı atlayışlarıyla gündeme gelmişti.

Bu sıra dışı düğün töreni, çiftin adrenalin tutkusunu ve birbirlerine olan aşklarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Roberta, atlayışın videosunu "Hayatımızın en özel atlayışını gerçekleştirdik" notuyla takipçileriyle paylaştı.

'Dünyanın en çekici paraşütçüsü' gökyüzünde evlendi
'Dünyanın en çekici paraşütçüsü' gökyüzünde evlendi
'Dünyanın en çekici paraşütçüsü' gökyüzünde evlendi
\'\'Dünyanın en çekici paraşütçüsü\'\' gökyüzünde evlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara null:
    super ama bizimkiler nsl kiskanmistir simdi aboww 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Ben çekici bişey göremedim de neyse ?? 1 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    değişik olmuş 1 0 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Buradaki kızlar cok beklersiniz ?? 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    vatana millete hayırlı olsun inşALLAH 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
21:36 Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
21:24 Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı
21:10 Shane Larkin, milli takıma geri döndü Shane Larkin, milli takıma geri döndü
20:34 Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
19:56 Hamza Akman’ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
19:12 Mauro Icardi’yi Galatasaray’dan koparacak ihtimal ortaya çıktı Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 16:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.