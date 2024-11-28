Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı - Son Dakika
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Yaşam

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı

Dünyanın en iyi 10 çorbası açıklanırken listede Türkiye'nin de ayrıcalıklı bir lezzeti yer aldı. Herkes mercimek çorbası olduğunu zannederken listede yer alan çorbanın yayla çorbası olması da dikkat çekti.

28.11.2024 09:21
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Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar için dikkat çeken bir liste yayımlandı. Derstandard isimli site Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en iyi çorbaları listelendi.

VİETNAM: SIĞIR ETİ İLE PHO

Vietnam'ın ünlü çorbası pho, pirinç şehriye ve aromatik baharatların birleşimiyle hazırlanır. Et suyu, tarçın, yıldız anason gibi baharatlarla saatlerce kaynatılarak elde edilir. Günümüzde pho restoranlarında farklı çeşitleri bulunsa da, geleneksel tarif dana etiyle yapılır. Vietnam'da hala en popüler versiyon, çiğ ve pişmiş dana eti karışımıyla hazırlanan sığır eti pho'dur.

UKRAYNA: BORCH

Borş çorbası, pancar ve lahana ile yapılan geleneksel bir lezzet olup Ukrayna ve Doğu Avrupa mutfağında oldukça popülerdir. Çorba, üzerine eklenen bir miktar ekşi kremayla servis edilir ve bölgesel bir lezzet olan laktik fermente pancar suyu (kvas) ile tatlandırılır. Pancar çorbası, zengin kültürel geçmişi nedeniyle 2022 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.

FRANSA: BOUİLLABAİSSE

Fransız bouillabaisse, kökeni Marsilya liman kentine dayanan, balıkçıların hazırladığı basit bir güveçten doğmuştur. Bu geleneksel çorba, safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak ve domates gibi klasik Akdeniz tatlarını taze balıkla bir araya getirir. 1980 yılında, yerel şefler tarifi korumak ve kalitesini güvence altına almak için Bouillabaisse Tüzüğü'nü oluşturmuş ve özgün tarifin en az dört çeşit deniz ürünü içermesi gerektiğini belirlemiştir.

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı

PORTEKİZ: CALDO VERDE

Caldo verde, Portekiz'in ulusal yemeklerinden biri olarak kabul edilen ve kuzeydeki Minho şarap üretim bölgesinden gelen geleneksel bir çorbadır. Bu basit ama lezzetli patates çorbasının temel malzemeleri, ince şeritler halinde kesilmiş soğan, sarımsak ve lahana yapraklarından oluşur. Bazı varyasyonlarda, çorbaya Portekiz chouriço sosisi eklenir ve bu, yemeğe dumanlı ve tuzlu bir lezzet katar.

CEZAYİR, LİBYA, TUNUS: CHORBA FRİK

Kuzey Afrika'nın zengin çorbası, özellikle Ramazan ayında popüler olan ve freekeh (frik) adı verilen özel bir tahıl ile hazırlanan geleneksel bir lezzettir. Freekeh, yeşilken hasat edilen, kavrularak dış kabuğu çıkarılan bir buğday türüdür. Bu tahıl, domates suyu, aromatik baharatlar, nohut ve kızarmış kuzu veya dana etiyle bir araya gelerek çorbanın karakteristik tadını oluşturur. Lezzeti tamamlamak için bir dilim limon ve geleneksel Kesra ekmeğiyle servis edilir.

İSPANYA: GAZPACHO

Gazpacho, sıcak Endülüs topraklarından gelen ve dünyanın en ünlü soğuk çorbalarından biri olarak bilinir. Klasik İspanyol gazpachosunda, domates, salatalık, sarımsak, zeytinyağı ve biraz beyaz ekmek soğuk olarak püre haline getirilerek hazırlanır. Ancak bu çorbanın kökeni, Avrupa'ya Amerika'nın keşfiyle gelen domates öncesine dayanır. Orijinal tarif, domates içermeyen beyaz sarımsak çorbasından oluşuyordu.

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı

BATI AFRİKA: FISTIK ÇORBASI

Fıstık çorbası, Afrika mutfağının temel taşlarından biri olup, özellikle Batı Afrika ülkelerinde yaygın olarak tüketilen bir yemektir. Genellikle koyu kıvamlı ve baharatlı olan bu çorba, et veya balıkla birlikte kaynatılarak zengin bir lezzet sunar. Fıstık çorbası, Eba, Fufu, Banku veya Kenkey gibi geleneksel Afrika mezeleriyle servis edilerek tam bir öğüne dönüşür.

ÇİN: LANZHOU SIĞIR ERİŞTESİ

Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou şehrine özgü sığır şehriye çorbası, en popüler geleneksel lezzetlerden biridir. Sığır eti suyu, dana eti, ince dilimlenmiş turp, kırmızı biber yağı ve taze otlarla hazırlanan bu çorba, zengin aromasıyla dikkat çeker. Çorbanın özgünlüğünü elle çekilmiş La Mian eriştesi tamamlar.

TAYLAND: ACILI EKŞİLİ ÇORBA

Tay mutfağının ikonik lezzetlerinden biri olan tom yum çorbası, tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu tatları bir araya getirerek eşsiz bir deneyim sunar. Et suyunda balık sosu, havlıcan, limon otu, limon yaprakları, mantarlar ve kırmızı biber gibi aromatik malzemeler kullanılır. Tom yum çorbası, karides ve diğer deniz ürünleriyle ya da tavukla hazırlanabilen çok sayıda çeşide sahiptir.

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı

TÜRKİYE: YAYLA ÇORBASI

Yayla çorbasında yoğurdun hafif ekşi tadı, pişmiş pirinç veya arpa ile dengelenirken; nane ve diğer otlar çorbaya aromatik bir lezzet katıyor.

Kültür Sanat, Gastronomi, Türkiye, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı - Son Dakika

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