Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar - Son Dakika
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Yaşam

Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar

Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye\'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Bağarası köyü, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının ikamet ettiği köy olarak biliniyor. 157 yaşında vefat eden Zaro Ağa, bu köyde doğup büyüdü ve dünyanın bilinen en yaşlı insanı olarak kabul ediliyor. Köy sakinlerinin yaşam süresinin uzunluğu bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Köy sakinlerinin şeker, tansiyon ve kalp gibi hiçbir kronik hastalığı bulunmuyor.

11.07.2024 14:39
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Pek çok insan uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek için çabalıyor. Ancak Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Bağarası köyünde yaşayanların böyle bir kaygısı yok çünkü burası dünyanın en uzun ömürlü köyü olarak göze çarpıyor.

157 YILLIK ÖMRÜNE 16 LİDER SIĞDIRDI

Öyle ki dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa bu köyde doğup büyüdü. 157 yaşında vefat eden Zaro Ağa, 10 Osmanlı padişahı, 5 başbakan, 1 cumhurbaşkanı gördü. Türk ve yabancı kaynaklara göre Zaro Ağa, dünyanın bilinen en yaşlı insanı. Zaro Ağa'nın köyündeki diğer sakinlerde asırlık ömürlere sahip.

BİLİM İNSANLARI KÖYDE İNCELEME YAPTI

Yaşarken çok sayıdaAvrupa ülkesine davet edilen Zaro Ağaya uzun yaşamın sırrı soruldu. Japonya'dan ve Amerika'dan gelen bilim insanları Bağarası köyünde incelemelerde bulundu.

KÖY SAKİNLERİNE UZUN YAŞAMIN SIRRI SORULDU

EKOL TV'den Ezgi İzgi'nin haberine göre; Köy sakinleri uzun yaşamın sırrı sorulduğunda, "Bilmiyorum artık yiyeceklerden mi, havadan mı, sudan mı? Biz de bilmiyoruz. Gilgil otu diyoruz biz aynı buğday gibi ama bunun tanesi beyaz. Uzun yaşatıyor insanları. Ben pek ilaç kullanmıyorum bu otları yiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

HİÇBİR KRONİK HASTALIKLARI YOK

Zaro Ağa'nın hemşerileri de adeta onunla yarışırcasına uzun yaşama sahipler. Bağarası köyünde yaşayanlar ortalamanın çok üzerinde bir ömür sürüyor. Üstelik köy sakinlerinin şeker, tansiyon ve kalp gibi hiçbir kronik hastalığı bulunmuyor ve gençlere taş çıkartacak kadar sağlıklılar.

SARIMSAK, YOĞURT VE PEKMEZ TÜKETİYORDU

Akrabalarına ve köylülere göre dünyanın bilinen en yaşlı insanı olan ve en az 157 yıl hayatta kalan Zaro Ağa en çok sarımsak, yoğurt ve Bitlis yöresine has gezo pekmezi tüketiyordu. Uzun yaşamın bir diğer sırrı ise gilgil darısından yapılan ekmek ve çorba olarak ifade edildi.

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Son Dakika Yaşam Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat: vade dolmadan rabbim gel demez. gerisi bahane 32 4 Yanıtla
    yavuz d: tek bir kisi uzerinde durulmus,asil hunza turklerini inceleyin 100 yasinda olen birisi oldumu genc yasta oldu gozuyle bakiliyor 4 2
  • Seyit Ahmet Göktaş: Bu haberde eksiklikler çok.. 1.si bu köyün yaş ortalaması verilmemis ve diğer aday köylerle arasındaki rekabet rakamları yok. 2.si zaro ağa ne zaman vefat etti.. Muhtelemelen Atatürk hayattayken.. (Çünkü 1 cumhurbaşkanı görmüş diyor..) 16 2 Yanıtla
  • erdal genc: metropol şehirlerde birde fakirseniz istediğin gidayı tüket yine uzun yaşayamazssın...dişari çiktiğiniz anda evinize sağ olarak gelme ihtimaliniz,yaşama şansiniz %10....birde bu aşilardan sonra ani ölümler kalp krizinden ölüm oranları aşiri derecede arttı...Allah c.c. ölümünde hayırlısını nasip etsin... 12 2 Yanıtla
  • Serdal Akçay: Haberden yola çıkılırsa Zaro Ağa 1770 ve 1930 yılları arasında yaşamış. İyi insansa Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun dayının. 8 0 Yanıtla
  • Osman Koca: çok yaşamakmı iyi yaşamakmı 7 1 Yanıtla
    Seyit Ahmet Göktaş: yada hızlı yaşa genç ol?? 4 1
  • Zafer El: insan orda yaşarken ölür bin yıl yaşasa birşey anlamaz kuş uçmaz kerfan geçmez o kadar yasayincaya kadar elli yıl insan içinde yazayım yeter dağ başında yasamissin toprağa dikili bir ağaç gibi neye yarar önemli olan adam gibi insan gibi yaşamak gerisi teferruat 1 1 Yanıtla

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