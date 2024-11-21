Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu - Son Dakika
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Yaşam

Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu

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Dünyanın en uzun kadını Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını Hintli oyuncu Jyoti Amge, Guinness Dünya Rekorları Günü kutlamaları dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da buluştu.

21.11.2024 21:04
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Rekor sahipleri bir araya geldi. Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını ilk kez buluştu.

Dünyanın en uzun kadını Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi ve düyanın en kısa kadını Hintli oyuncu Jyoti Amge, görüşmede yaşam deneyimlerini paylaştı.

Gelgi, boy farkı nedeniyle çoğu zaman göz teması kurmakta zorlansalar da tanıştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Ortak noktalarımız var; ikimiz de makyaj yapmayı, kişisel ve tırnak bakımını seviyoruz" dedi.

Amge ise "Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum. Rümeysa ile konuşurken kendimi çok rahat hissettim" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en uzun kadını Gelgi, 2 metre 15 santimetre, dünyanın en kısa kadını Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Rumeysa Gelgi, nadir görülen 'Weaver' sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge de cüceliğin bir türü olan 'Akondroplazi' ile yaşıyor.

Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları'nın 70. yıl kitabında yer alarak 'ikon' ünvanı aldı.

Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu

Londra, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu - Son Dakika

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