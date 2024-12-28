Yaşayan en yaşlı timsah olarak kabul edilen Henry'nin 124. yaşı kutlandı. 1900 yılında doğan ve 10 binden fazla yavrusu olduğu düşünülen Henry'nin belgelenen en yaşlı timsahlardan biri olduğu düşünülüyor.
Güney Afrika'da özel bir arazide bulunan yaban hayatı koruma merkezinde yaşayan Henry, yaşam alanını altı dişi timsahla paylaşıyor. Yetkililer, 124. yaşı kutlanan timsah Henry'nin ileri yaşına rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Yavaş metabolizması, hayatı boyunca sürekli büyümesi ve soğukkanlılık gibi fizyolojik özellikleri Henry'nin enerjisini korumasını ve vücut sıcaklığını düzenlemesini sağladığı da belirtildi.
Timsahlar, diğer bazı sürüngenler gibi yaşlandıkça büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa ve 5 metre uzunluğa ulaşan Henry'nin de hala büyümeye devam ettiği ifade edildi.
Son Dakika › Yaşam › Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı - Son Dakika
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