Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün çeşitli büyüklükte depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Saat 11.02'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.75 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımında iki harita görüntüsü ekleyen Görür, bölgenin deprem potansiyeline dikkat çekerek, "Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4.3, 4.5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon." ifadelerini kullandı.
Ege Denizi, 13 Aralık'ta 3.7, 13 Aralık'ta 4.8, 18 Aralık'ta merkez üssü Muğla Datça olan 3.8, bugün ise merkez üssü yine Muğla Datça olan 4.5 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.
Son Dakika › Yaşam › Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi - Son Dakika
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