Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür\'den korkutan açıklama geldi

Yaşam

Bir uçak kazası daha! Acil iniş sırasında pistten çıktı

Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün çeşitli büyüklükte depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Saat 11.02'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.75 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK BİR ZON"

Paylaşımında iki harita görüntüsü ekleyen Görür, bölgenin deprem potansiyeline dikkat çekerek, "Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4.3, 4.5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon." ifadelerini kullandı.

EGE 16 GÜNDE 4 KEZ SALLANDI

Ege Denizi, 13 Aralık'ta 3.7, 13 Aralık'ta 4.8, 18 Aralık'ta merkez üssü Muğla Datça olan 3.8, bugün ise merkez üssü yine Muğla Datça olan 4.5 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.