Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi - Son Dakika
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Yaşam

Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi

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Ege Denizi 16 günde 4 kez sallandı. Son olarak Muğla Datça'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama geldi. Görür, "Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon." ifadelerini kullandı.

29.12.2024 14:49  Güncelleme: 15:09
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Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün çeşitli büyüklükte depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Saat 11.02'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.75 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK BİR ZON"

Paylaşımında iki harita görüntüsü ekleyen Görür, bölgenin deprem potansiyeline dikkat çekerek, "Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4.3, 4.5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon." ifadelerini kullandı.

Ege 19 günde 6 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi

EGE 16 GÜNDE 4 KEZ SALLANDI

Ege Denizi, 13 Aralık'ta 3.7, 13 Aralık'ta 4.8, 18 Aralık'ta merkez üssü Muğla Datça olan 3.8, bugün ise merkez üssü yine Muğla Datça olan 4.5 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür\'den korkutan açıklama geldi

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Son Dakika Yaşam Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan Tunca:
    yav bu adamı neden haber yapıyorsunuz. deprembilimcilerin tamamı sahtekar 18 53 Yanıtla
  • ercan karataş:
    boş adam yine konuştu 16 48 Yanıtla
  • vasfi demir:
    Naci deprem olduktan sonra ortaya çıkıyorsun ağzından hayırlı bişey çıksın 14 41 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    ne yapalım naci! anadoluyu alıp amerikaya mı taşıyalım. sağır sultan bililiyor deprem bölgesinde olduğumuzu, sıkıysa deprem için önlem almayan siyasilere iki laf söyle! bak bakalım seni bir daha ekrana çıkartırlar mı? 19 16 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu adam atıyor kafadan 7 18 Yanıtla
  • mert çelik:
    adam hergun yapıyor oluncada tuttu dıyor 5 7 Yanıtla
  • Ha19881990:
    bütün tuşlara basıyor olursa zaten herkes biliyor olacağını ben demiştim vay büyük hocam dinlemeliyiz videoları 4 4 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    dikatli olmada fayda var,önlem almak gerek en ufaktan düdük ve ilk yardım çantası ve bir köşe ayarlamak lazım 6 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    Sen yokken Ahmet mete ışık ara vardı ondan bıkmıştık sen onuda geçtin bi git millet nefes alsın 0 2 Yanıtla
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