Ege\'deki depremler sonrası İzmir\'den gelen görüntü tedirgin etti

Yaşam

Ege Denizi'nde 7 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400'den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Endişe yaratan depremlerin ardında İzmir'de deniz çekilmeye başladı.

GÖRÜNTÜ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Bence de normal değil çünkü dolunay yok. Ay hilalde gel git olmaz bu durumda", "Bayraklı ve Çesme'de denizler çekildi baya", "Yine mi Allah'a bırakıyoruz işimizi", "Ay ve güneş çekimi... Normal şeyler" şeklinde yorumlar yapıldı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre, saat 10.42'den 11.26'ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.