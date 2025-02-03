Ege Denizi'nde 7 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400'den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Endişe yaratan depremlerin ardında İzmir'de deniz çekilmeye başladı.
Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Bence de normal değil çünkü dolunay yok. Ay hilalde gel git olmaz bu durumda", "Bayraklı ve Çesme'de denizler çekildi baya", "Yine mi Allah'a bırakıyoruz işimizi", "Ay ve güneş çekimi... Normal şeyler" şeklinde yorumlar yapıldı.
Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.
AFAD verilerine göre, saat 10.42'den 11.26'ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Son Dakika › Yaşam › Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)