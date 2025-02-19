Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi - Son Dakika
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Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi

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Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe geldi. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Ordu, Muş, Siirt, Gümüşhane, Hakkari, Yozgat, Bayburt, Trabzon, Giresun, Erzincan, Sivas, Artvin, Kars, Ağrı, Sakarya, Bingöl, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Erzurum, Bilecik, Yalova, Tunceli, Rize, Elazığ, Bolu, Bursa ve Kırklareli'nde eğitime 1 gün ara verildi.

19.02.2025 19:13  Güncelleme: 19:33
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle 30 ilde okullar tatil edildi.

Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti. Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" bilgisini paylaştı. Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği'nden yapılan duyuruda, " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi

ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi

SİİRT

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.

Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde yoğun kar yağışının aralıklı olarak 20 Şubat 2025 tarihinde de devam edeceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği değerlendirildiğinden buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanmanın ulaşımda önemli aksamalara sebep olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği dikkate alınarak il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildiği aktarıldı.

Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yarın 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar yağışı ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği vurgulanan açıklamada, "20 Şubat perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar ile hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi

BAYBURT

20 Şubat Perşembegünü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bayburt Valisi Mustafa Eldivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde 20 Şubat Perşembe günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir."

Eğitime kar engeli! 10 ilde okullar tatil edildi

YOZGAT

    Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

    Eğitime kar engeli! 10 ilde okullar tatil edildi

    TRABZON

    Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Akçaabat'ta 11, Arsin'de 1, Çarşıbaşı'nda 7 ve Yomra'da 4 okulda eğitime bugün ara verildiği, aynı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

    Eğitime kar engeli! 10 ilde okullar tatil edildi

    GİRESUN

    Giresun'da da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

    Eğitime kar engeli! 10 ilde okullar tatil edildi

    ERZİNCAN

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan'da da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan'da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

    Eğitime kar engeli! 10 ilde okullar tatil edildi

    SİVAS

    Sivas'ta başlayan yoğun kar yağışı sonrası Sivas Valiliği eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerimizde kuvvetli buzlanma meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelindeki, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi

    ARTVİN

    Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Yetkililerden yapılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarının ulaşımı da etkilediği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı duyuruldu.

    Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi

    KARS

    Kar ve tipiden dolayı Kars Valiliği'nce eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre Kars il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

    Eğitime kar engeli! 17 ilde okullar tatil edildi

    AĞRI

    Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'ta tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

    Eğitime kar engeli! 17 ilde okullar tatil edildi

    SAKARYA

    Sakarya'da yarın ve Cuma günü etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle şehir genelinde resmi ve özel okullarda eğitime iki gün ara verildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel (sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.) Malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

    Eğitime kar engeli! 18 ilde okullar tatil edildi

    BİNGÖL

    Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

    Eğitime kar engeli! 21 ilde okullar tatil edildi

    ARDAHAN

    Ardahan'da, Posof ilçesi hariç yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ardahan Valiliği, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

    Eğitime kar engeli! 18 ilde okullar tatil edildi

    BİTLİS

    Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, gece boyunca yağma ihtimali ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

    Eğitime kar engeli! 21 ilde okullar tatil edildi

    ÇANAKKALE

    Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Biga ve Yenice ilçeleri ile Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi ve köylerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Eğitime kar engeli! 23 ilde okullar tatil edildi

    ERZURUM

    Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzların önlenmesi ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde), 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Valilik ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını bildirdi.

    Eğitime kar engeli! 23 ilde okullar tatil edildi

    BİLECİK

    Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizdeki kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, Bilecik Merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerimizin tamamında, Osmaneli ilçemizde ise taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde (Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye) resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen mezkur yerlerde bulunan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

    Eğitime kar engeli! 25 ilde okullar tatil edildi

    YALOVA

    Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz Merkez İlçemiz, Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar, Sugören İlkokulu/Ortaokulu, Kardelen İlkokulu/Ortaokulu, Kirazlı İlkokulu, Kurtköy İlkokulu Termal İlçemiz; Termal Fen Lisesi, Akköy İlkokulu/Ortaokulu, Üvezpınar İlkokulu, Termal İlkokulu, Termal İmamhatip Ortaokulu, Termal Ortaokulu. Çiftlikköy İlçemiz; Kılıç İlkokulu/Orta okulu, Altınova İlçemiz; Hacı Ali Saruhan İlkokulu/Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu, Subaşı İlkokulu, Subaşı Ortaokulu, Piyalepaşa Anaokulu, Tüm il geneli taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler, tüm özel eğitim öğrencileri için 20 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. (Taşımalı kapsam dışında kalan tüm öğrencilerimiz ve ismi belirtilmeyen tüm köy okulları 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime devam edecektir.) Ayrıca kamu kurumlarında (işleyişi aksatmayacak şekilde birim amirleri tarafından değerlendirilerek) çalışan engelli, hamile ve kronik hasta personelin de aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

    Eğitime kar engeli! 25 ilde okullar tatil edildi

    TUNCELİ

    Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda ise eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

    Eğitime kar engeli! 27 ilde okullar tatil edildi

    RİZE

    Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Eğitime kar engeli! 27 ilde okullar tatil edildi

    ELAZIĞ

    Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimiz genelinde 20 Şubat Perşembe günü hava muhalefetinden dolayı eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Aynı zamanda malül, engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gününüzü güzel değerlendirmenizi dilerim" ifadelerine yer verdi.

    Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi

    BOLU

    Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz Merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde Taşımalı Eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime (1) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

    Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi

    BURSA

    İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, 20 Şubat 2025 Perşembe günü resmi olarak taşıma çerçevesinde, özel eğitim ve kırsal mahallelerden gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Öte yandan, İznik'te ise Candarlı İlk ve Ortaokulu ile Sansarak İlkokulu'nda eğitime 1 gün ara verilirken, Gürmüzlü, Hacıosman, Kırıntı, Elmalı, Candarlı, Sansarak, Kırkharman, Sarsu ve Kutluca mahallelerinden taşıma yoluyla gelen ilk, orta ve lise öğrencileri de kar tatilinden yararlandı.

    Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
    Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi

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    Son Dakika Yaşam Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi - Son Dakika

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      Yorumlar (3)

    • YoH null:
      Alt tarafı kar ne çok büyütüyorsunuz görende ilkez kar yağdı sanacak 10 4 Yanıtla
    • Can dostum:
      Anladık Yeter 12 2 Yanıtla
    • Onur Ünal:
      Ankara çok kötü 1 1 Yanıtla
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