Eğitime kar engeli! 9 ilde okullar tatil edildi

Yaşam

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası birçok ilde yoğun kar yağışına neden oldu. Ulaşımda ve günlük yaşantıda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 9 ilde okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla 19 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği iller:

ÇORUM

Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği ifade edilerek, "Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malül, engelli, hamile ve kronolojik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi. Ayrıca Osmancık ve Alaca ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

AMASYA

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, hava şartları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar ile can ve mal güvenliğine yönelik olumsuzlukları en aza indirmek için il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde başlayan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Altınordu ilçemizin Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için, Çamaş ilçemizin Çamaş için Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Fatsa ilçemizin Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulunda ve bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için, Mesudiye ilçemizin Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca özel eğitim okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe mahalleleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri ve okulları duyurdu. Alaçam ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarda eğitime ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler de izinli sayılacaklar.

Asarcık ilçesindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Atakum ilçesinde Sarayköy İlk ve Ortakokulu ile Özeren İlk ve Ortaokulu'nda, Ayvacık ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bafra ilçesinde taşıma merkezlerinden Ortadurak, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Kolay Anadolu Lisesi, Kolay Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu'nda eğitim-öğretime ara verildi. Bafra ilçesinde Osmanbeyli Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Alaçam, Aşağı Koçlu; Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'na Aydınpınar ve Çetirlipınar; Seyhulas Özel Eğitim Meslek Okulu'na Yakakent Asmapınar, Alaçam Etyemez, Mustafa Erdin İlk ve Ortaokulu'na Azay-Barış mahallelerinden, ayrıca Kanlıgüney, Paşaşeyh, Müstecep, Kolay, Eynegazi, İlyaslı, Kanberli, Türkköyü, Dikencik, Darboğaz, Köseli mahallelerinden ilçe merkezine gelen taşımalı ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile ilçe merkezine kırsal mahallelerden taşıma yoluyla eğitime gelen öğrenciler çarşamba günü izinli sayılacaklar.

Canik ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Çarşamba ilçesinde birleştirilmiş sınıflı ilkokullarından Köroğlu İlkokulu, Köroğludamat İlkokulu, Karakaya İlkokulu ve taşıma merkezi olan Gülören İlkokulu, Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu, Kabaceviz İlk ve Ortaokulu, Ağcagüney Anadolu Lisesi, Ağcagüney İlkokulu ve Ağcagüney Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu tatil edilirken, Bezirgan, Gülören, Koldere, Köroğlu, Karakaya, Ulupınar, Ağcagüney, Gökçeçakmak, Porsuk, Yeşildere ve Selimiye mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri de izinli sayılacak.

Havza ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, İlkadım ilçesinde Toybelen İlk ve Ortaokulu, Çatkaya İlk ve Ortaokulu ve tüm resmi taşıma merkezi özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim öğretime ara verildi.

Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Tekkeköy ilçesinde taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim öğretime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Terme ilçesinde Ambartepe İlk ve Ortaokulu'nda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, taşıma yoluyla Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarına gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Yakakent ilçesinde Büyük Kırık Karaaba İlk ve Ortokulu'nda eğitime ara verilirken, ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler izinli sayılacak.

TOKAT

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risk ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak Beldesi ve Merkez Suduğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 19.02.2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimiz ile Sancak Beldesi ve Sudüğünü köyünde Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır. Bingöl Merkez ile Genç ve Solhan ilçelerimiz için ise; ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak olup sabahın erken saatlerinde kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada devam eden yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada "19 Şubat Çarşamba günü il Merkezinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.

BAYBURT

Bayburt'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi. Konuyla alakalı Aydıntepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (İlk, Orta ve Liseler) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları bir (1) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.