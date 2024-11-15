Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin - Son Dakika
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Yaşam

Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin

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2024 yılının son iki ayında, yılbaşından itibaren geçerli olacak yeni tip ehliyet zorunluluğu nedeniyle ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar, büyük bir yoğunlukla karşı karşıya. Büyükşehirlerde randevular yüzde 100 doluluğa ulaştı. Gün içinde randevusunu iptal eden olursa yeniden randevu sırası açılıyor. Eski tip ehliyetler yılbaşından sonra geçerliliğini yitirecek.

15.11.2024 09:21
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ehliyet yenileme sürelerine ilişkin son tarih yaklaşıyor. Yılbaşında süre sona ereceği için şimdiden randevular yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Ehliyetini yenileyenlerin de sürelere dikkat etmesi ve ceza almaması için yenilemesini zamanında yapması detayı öne çıkıyor.

KİMLİKTE SÜRE YOK

Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok. Ehliyetler için de son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1.5 ay kaldı. 1.5 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.

YENİLENEN EHLİYETLERİN DE SÜRESİ VAR

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minibüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

NE KADAR CEZA UYGULANIYOR?

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL;

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL;

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL;

"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, "B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, "B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU 2 YIL GEÇERLİ

Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz.

SAĞLIK RAPORU ALMADAN ÖNCE DİKKAT

Sağlık raporu almadan önce e-Devlet'e girerek "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurup onaylamanız gerekiyor. Aksi halde sağlık kuruluşunda bu formu doldurmak için de ekstra bekletiliyorsunuz.

YENİ TİP EHLİYETİ YANINIZDA BULUNDURMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Ehliyetinizi yeniledikten sonra yine Nüfus İdaresi'ne giderek ehliyetinizi çipli kimliğinizle eşleştirebiliyorsunuz. Böylece ehliyeti yanınızda bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor.

Ekonomi, trafik, Gündem, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin - Son Dakika

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