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Yaşam

Ekipleri harekete geçiren görüntü

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Gaziantep'teki Doğanpınar Baraj Gölü suyunun rengi yeşile döndü. Endişe veren görüntü sebebiyle inceleme başlatıldı.

11.11.2024 21:48
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yer alan Doğanpınar Baraj Gölü'nde suyun rengi yeşile dönüştü. Olaya ilişkin Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ekipleri harekete geçiren görüntü

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, baraj gölü suyunda tespit edilen yeşil renkli tabaka üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi.

Ekipleri harekete geçiren görüntü

İncelemede suda alg (yosun) patlaması olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilmek üzere sudan numune alınmış, analiz sonuçlarına göre işlem yapılacaktır." denildi.

Ekipleri harekete geçiren görüntü

Gaziantep, İnceleme, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ekipleri harekete geçiren görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sudem melis:
    Fatma Şahin Hanım efendi Neler Yapıyor Acaba 10 3 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Memlekette içine edilmedik yer kalmadı! 7 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    İstanbul" da musjlsj okunca Ekrem sorumlu okuyir da Antep' te neden Çevre ve şehircilik bakanlığı ilgildniyirmuş. Demek ki asıl sorumlu belexiye değil.Çevre ve Şehircilik Bakznliği imiş. Tabii sayın ahalimiz bu gorev ve sorumluluk alanini ayir ediyor mu pek emj. değilim? Bazen hükümet şikayet ediyor hakımız da he vallaga dorumlu muhalefet diyor ta, hükümette bu vaziyete bir tarafı ile gülüyor ya. O misal. 1 3 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    çevre şehircilik nerede izmiri chp yönetiyorda orayı kim 1 2 Yanıtla
  • Derviş:
    Bundan anlamayacak ne var bütün kanalizasyon ları göle ırmakları bağlanırsa olacağı bu hiç yerde arıtma tesisi yok 1 0 Yanıtla
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