Ekipleri harekete geçiren görüntü

Zafer Aşık:

İstanbul" da musjlsj okunca Ekrem sorumlu okuyir da Antep' te neden Çevre ve şehircilik bakanlığı ilgildniyirmuş. Demek ki asıl sorumlu belexiye değil.Çevre ve Şehircilik Bakznliği imiş. Tabii sayın ahalimiz bu gorev ve sorumluluk alanini ayir ediyor mu pek emj. değilim? Bazen hükümet şikayet ediyor hakımız da he vallaga dorumlu muhalefet diyor ta, hükümette bu vaziyete bir tarafı ile gülüyor ya. O misal.