Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor - Son Dakika
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Yaşam

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili çözüm önerilerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yarın düzenlenecek olan UKOME toplantısında, hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye yönelik karar çıkabileceğini belirtti. İmamoğlu, tüm paydaşlarla birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda taksilerin sayısının artırılacağını ve yeni bir taksi sisteminin hayata geçirileceğini ifade etti.

28.08.2024 15:29
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için atacakları adımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

İstanbul'daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum.

Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor - Son Dakika

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