El Turco: Miami'den dünyaya uzanan Türk Mutfağının gururu - Son Dakika
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Yaşam

El Turco: Miami'den dünyaya uzanan Türk Mutfağının gururu

El Turco: Miami\'den dünyaya uzanan Türk Mutfağının gururu
16.06.2025 15:27
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Miami merkezli Türk restoranı El Turco, 4 yıl üst üste Michelin Bib Gourmand ödülünü alarak dünyada 3. sıraya yükseldi. Kurucusu ve şefi Gökhan Yüzbaşıoğlu, bu başarının lezzetleri ve Anadolu'nun gastronomik mirasını dünyaya tanıtmanın bir sonucu olduğunu belirtti. El Turco, dünyada 4 yıl üst üste Bib Gourmand ödülü alan az sayıdaki restoran arasında bulunuyor ve Türkiye'den tek temsilci.

Miami'nin kalbinde yer alan El Turco, Türk mutfağını dünyaya tanıtan eşsiz bir lezzet durağı olarak 4 yıl üst üste Michelin Bib Gourmand ödülünü almaya hak kazandı. Bu olağanüstü başarı, El Turco'yu sadece Amerika'da değil, global arenada da önde gelen ve tutarlılığı ile takdir edilen restoranlar arasında dünya genelinde 3. sıraya taşıdı. El Turco'nun kurucusu ve şefi Gökhan Yüzbaşıoğlu, "Bu ödül, bizim için sadece lezzetimizin değil, aynı zamanda kültürümüzün ve Anadolu'nun gastronomik mirasının da dünyaya açılan kapısıdır," diyerek gururunu dile getirdi. Yüzbaşıoğlu, başarının temelinde misafirlerine her gün aynı kalitede ve sevgiyle hazırlanmış yemekler sunmanın yattığını vurguluyor.

El Turco: Miami'den dünyaya uzanan Türk Mutfağının gururu

Michelin Bib Gourmand, dünya çapında "mükemmel kalite ve erişilebilir fiyat" kriterleriyle belirlenen restoranlara verilen prestijli bir ödül olarak biliniyor. El Turco, dünyada 4 yıl üst üste Bib Gourmand alan az sayıdaki restoran arasında yer almakta ve bu alanda Türkiye'den tek temsilcidir.

El Turco: Miami'den dünyaya uzanan Türk Mutfağının gururu
El Turco: Miami'den dünyaya uzanan Türk Mutfağının gururu

Dünya genelinde Michelin Bib Gourmand ödülünü 4 yıl üst üste alan restoranlar arasında ilk 5 şu şekildedir:

Glen Ellen Star (Sonoma, ABD)

HiroNori Ramen (Long Beach, ABD)

El Turco (Miami, ABD)

Valley Bar + Bottle (Sonoma, ABD)

Vij's (Vancouver, Kanada)

El Turco, Türk mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla harmanlayarak, misafirlerine sadece bir yemek deneyimi değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk sunmaya devam ediyor.

Kültür Sanat, Gastronomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam El Turco: Miami'den dünyaya uzanan Türk Mutfağının gururu - Son Dakika

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