Bıçaklı şarlatan "şifa dağıtıyorum" deyip dolandırdı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Fatih Altaylı'ya ağır hakaretler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya ''Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz'' sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, ''İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede Müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır'' ifadelerini kullandı.