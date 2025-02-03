Elvin Levinler, 'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Elvin Levinler, 'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Levinler, fazla miktarda Matcha çayı tükettiği için kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi.

03.02.2025 10:30  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elvin Levinler, geçtiğimiz günler kalp ameliyatı olduğunu duyurmuş, "Matcha" içme sıklığı hakkında da doktorunun kendisini uyardığını söylemişti. Levinler, son olarak "Matcha çayı yüzünden kalp ameliyatı oldu" haberlerine yanıt verdi.

Ünlü isim, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını söylese de aşırıya kaçmaması gerektiğini çünkü içinde kafein bulunduğunu söyledi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilen Elvin Levinler, hakkında çıkan haberlere"Öncelikle kalbimden geçirdiğim operasyonu matcha yüzünden geçirmedim. Operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için bir bardak matcha içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama kararı benim için aslında genel bir karardı. Biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim" diye yanıt verdi.

Elvin Levinler, 'Matcha' üzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi
Elvin Levinler, \'Matcha\' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi

Sosyal Medya, Ameliyat, Magazin, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elvin Levinler, 'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:36 Kumar için borç vermeyen akrabalarını pompalı tüfekle vurdu Kumar için borç vermeyen akrabalarını pompalı tüfekle vurdu
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 12:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Elvin Levinler, 'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.