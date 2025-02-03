Elvin Levinler, \'Matcha\' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddialarına yanıt verdi

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Elvin Levinler, geçtiğimiz günler kalp ameliyatı olduğunu duyurmuş, "Matcha" içme sıklığı hakkında da doktorunun kendisini uyardığını söylemişti. Levinler, son olarak "Matcha çayı yüzünden kalp ameliyatı oldu" haberlerine yanıt verdi.

Ünlü isim, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını söylese de aşırıya kaçmaması gerektiğini çünkü içinde kafein bulunduğunu söyledi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilen Elvin Levinler, hakkında çıkan haberlere"Öncelikle kalbimden geçirdiğim operasyonu matcha yüzünden geçirmedim. Operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için bir bardak matcha içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama kararı benim için aslında genel bir karardı. Biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim" diye yanıt verdi.