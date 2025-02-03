En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

Yaşam

Momika\'nın öldürülmesiyle bir provokatör daha sahaya indi

Yargıtay\'ın "canavarca değil" kararına tepkiler çığ gibi

Van persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor

Bir düğünde kaydedilen görüntülerde gelinin annesine sarıldığı sırada eşinin elini ittirmesi dikkat çekti. Gelin tarafından "Kocamın elime ahtapot gibi yapışması" notuyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Görüntüleri paylaşan gelin, bu hareketinden dolayı eşinden özür dilediğini belirterek "O hareketi anneme sarılamıyorum diye yaptım. Eşimden sonra özür diledim" ifadelerine yer verdi.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları olay hakkında farklı yorumlar yaparken, kimileri gelinin duygusal anına odaklandığını belirtirken, kimileri ise eşini istemeden de olsa geri itmesini ilginç bulduklarını dile getirdi.