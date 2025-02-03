En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı - Son Dakika
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Yaşam

En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

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Gelinin annesine sarıldığı esnada eşinin elini ittirdiği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu hareketinden dolayı gelin, eşinden özür dilemek zorunda kaldı.

03.02.2025 11:05
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Bir düğünde kaydedilen görüntülerde gelinin annesine sarıldığı sırada eşinin elini ittirmesi dikkat çekti. Gelin tarafından "Kocamın elime ahtapot gibi yapışması" notuyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Görüntüleri paylaşan gelin, bu hareketinden dolayı eşinden özür dilediğini belirterek "O hareketi anneme sarılamıyorum diye yaptım. Eşimden sonra özür diledim" ifadelerine yer verdi.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları olay hakkında farklı yorumlar yaparken, kimileri gelinin duygusal anına odaklandığını belirtirken, kimileri ise eşini istemeden de olsa geri itmesini ilginç bulduklarını dile getirdi.

En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

Sosyal Medya, Gündem, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ZIPPO null:
    yapışsa ahtapot dersiniz yapışmasa odun. erkekler sizin ruh halinize göre şekil almak zorunda mı? birde siz onların ruhunu anlayın? 42 16 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Biraz Empati yapın kız annesinden ayrılıyor zaten sürekli eşiyle birlikte olacak 13 7 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    ömrünü birlikte geçireceğin birine böyle bir günde bu hareket hoş olmamış 11 3 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Damat bey köprüden önce son çıkışı da kaçırmış sanirim:)) 4 1 Yanıtla
  • Msp Online:
    başlamadan bitir damat. 2 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    bu evlilikten hayır gelmez bosanin gitsin çocuk yokken 2 0 Yanıtla
  • Murat:
    bende bu saçmalığı anlamıyorum ya. alt tarafı alt sokağa yada üst sokağa gelin gidiyorsunuz görende sanki başka bir dünyaya gidecek ve bir daha asla ailesini göremeyecek.!!! 1 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Merak etme kızı kaçırmazlar... 0 0 Yanıtla
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