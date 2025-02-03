Bir düğünde kaydedilen görüntülerde gelinin annesine sarıldığı sırada eşinin elini ittirmesi dikkat çekti. Gelin tarafından "Kocamın elime ahtapot gibi yapışması" notuyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu.
Görüntüleri paylaşan gelin, bu hareketinden dolayı eşinden özür dilediğini belirterek "O hareketi anneme sarılamıyorum diye yaptım. Eşimden sonra özür diledim" ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya kullanıcıları olay hakkında farklı yorumlar yaparken, kimileri gelinin duygusal anına odaklandığını belirtirken, kimileri ise eşini istemeden de olsa geri itmesini ilginç bulduklarını dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı - Son Dakika
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