Aralarında Engin ve Dilan Polat'ın olduğu 12 şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından dolayı 5 Kasım'da tutuklanmıştı. Mahkeme, 6 aydır cezaevinde olan şüphelileri vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye etti.
Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, "Örgüt kurma ve yönetme" suçu ile "kara para aklama" suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.
Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verilirken "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanununa muhalefet suçundan beraat etti - Son Dakika
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