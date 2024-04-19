Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanununa muhalefet suçundan beraat etti - Son Dakika
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Yaşam

Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanununa muhalefet suçundan beraat etti

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Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu tüm şüpheliler vergi usul kanununa muhalefet suçundan beraat etti. Ancak Polat çifti ve diğer şüpheliler, 2 ayrı suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

19.04.2024 07:43  Güncelleme: 07:47
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Aralarında Engin ve Dilan Polat'ın olduğu 12 şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından dolayı 5 Kasım'da tutuklanmıştı. Mahkeme, 6 aydır cezaevinde olan şüphelileri vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye etti.

TAHLİYE OLAMAYACAKLAR

Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, "Örgüt kurma ve yönetme" suçu ile "kara para aklama" suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye kararı verildi

2 SUÇTAN DOLAYI TAHLİYE OLAMADILAR

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verilirken "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye kararı verildi

HÜSEYİN KAYA: MASAK'IN SON DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye kararı verildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Hukuk, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanununa muhalefet suçundan beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şevki Sünger: yakında onlardan da beraat ederler .Olan emeklilerle dürüst çalışan esnafa olur 160 10 Yanıtla Aydın Yıldız: Konu nerden emekliye geldi esnafa geldi şaştım kaldım. Konu burada ADALET Değilmiydi. 40 13
  • Adem aydın: Kıvırmaya gerek yok mecbursunuz ÇIKARACAKSINIZ…. (Amcamın biri hakime savcıya recada bulunmuştur ) 72 6 Yanıtla
  • şevket uğurlu: Adalet varmi adalet cüzdan malesef çok komik ama acı gercek 37 0 Yanıtla
  • MERT UYSAL: Vay be meğer suçları yokmuş tüh görüyomusun boşuna yatırmışlar. yakında tüm suçlardan berat ederler hiç canınızı sıkmayın. Ver mehteri 27 0 Yanıtla
  • Rıza Özdemir: Tam zamanı çıkarırlarsa şaşırmayın. Kimimlerin parasından komisyonla bu kadar zengin ve gürgüsüz olanları sadece parası kara olanlar kullanır. Klasik çerçöpler bunlar . 22 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: El konulan aracların değer kaybından tutta içeride geçirilen zamanın tazmınatı vs cok para ödenir kendilerine kıskançlıktan duruma sevınenler üzülmüşlerdir... 0 3 Yanıtla
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