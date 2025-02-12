İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesine tepki gösteren Erzurumlu bir anne, sosyal medyada paylaştığı video ile gündem oldu. Eğitime ara verilmesini şaşkınlıkla karşılayan anne, "Milletin çocuğu çocuk da bizimkiler kutup ayısı mı?" sözleriyle İstanbul'daki tatil kararına esprili bir dille tepki gösterdi.
Son Dakika › Yaşam › Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)