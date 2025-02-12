Erzurumlu annenin İstanbul\'daki kar tatiline isyanı viral oldu

Ferudun Ozmen:

Yerden göğe kadar haklı.. İstanbulda ki çocukta diğer illerde ki ne oluyor peki. Ülke sanırsın sadece İstanbul dan ibaret kar daha yere düşmeden tatil ilan ediyorlar. Doğu da ki çocuklar metrelerce kar içinde - 15 derece okul yollarında hiç mi üşümüyorlar zorlanmıyorlar sanıyorsunuz.