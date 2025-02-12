Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu - Son Dakika
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Yaşam

Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu

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İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Erzurumlu anne, ''Milletin çocuğu çocuk da bizimkiler kutup ayısı mı?'' diyerek tepkisini dile getirdi.

12.02.2025 09:42
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İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesine tepki gösteren Erzurumlu bir anne, sosyal medyada paylaştığı video ile gündem oldu. Eğitime ara verilmesini şaşkınlıkla karşılayan anne, "Milletin çocuğu çocuk da bizimkiler kutup ayısı mı?" sözleriyle İstanbul'daki tatil kararına esprili bir dille tepki gösterdi.

Erzurumlu annenin İstanbul\'daki kar tatiline isyanı viral oldu

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Son Dakika Yaşam Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    ne dili konuşuyor bu ya sende gönderme kim sana illa göndereceksin diyor 4 51 Yanıtla
  • Diyego Can:
    kadın sonuna kadar haklı 42 2 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Erzurum nüfusu kadar çocuk anaokuluna gidiyor İstanbul da 14 10 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yerden göğe kadar haklı.. İstanbulda ki çocukta diğer illerde ki ne oluyor peki. Ülke sanırsın sadece İstanbul dan ibaret kar daha yere düşmeden tatil ilan ediyorlar. Doğu da ki çocuklar metrelerce kar içinde - 15 derece okul yollarında hiç mi üşümüyorlar zorlanmıyorlar sanıyorsunuz. 20 2 Yanıtla
  • nalan Dayı:
    Kayseri'de aynı ben yollamıyorum okula 3 gün tatil yetmedi hala yağoyo 20 2 Yanıtla
  • YoH null:
    İstanbuldayım ve kar yok yani İstanbula kar yağdı dediklerin de herkes genel sanıyor aslında geneline yağmadı yani çoğu yer yağmurlu İstanbul da 11 1 Yanıtla
  • Olcay Berber:
    İstanbul da yaşamaları lazım ki ne demek olduğunu anlasınlar 2 4 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    helal ablam ya 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    gereksiz tatill 0 1 Yanıtla
  • Mehmet null:
    buzlanma var ara sokaklarda sabahları servis arabaları öğrenci toplayamıyor bir kaza olsa ALLAH muhafaza 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu - Son Dakika
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