Erzurumlu kadının videosuna Acun Ilıcalı da kayıtsız kalamadı

Yaşam

Yardıma koşup elini tuttuğu gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu

Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. İsminin Nurten olduğu belirtilen kadının, Erzurum şivesiyle yaptığı samimi açıklamalar izleyenleri gülümsetti.

ACUN DA KAYITSIZ KALAMADI

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren video her fırsatta Erzurumlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı'nın da gözünden kaçmadı. Ilıcalı, 3 kalp emojisiyle videoyu beğendi.

İşte Acun'un o paylaşımı;