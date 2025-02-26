Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi? - Son Dakika
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Yaşam

Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?

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Geçtiğimiz günlerde bir sitenin kapısına asılan yazı tartışmaları da beraberinde getirdi. ''Site yönetiminin aldığı karar gereği kiracılar otoparka araç park edemez'' yazısı tartışmaları alevlendirdi. Hukukçular, kat malikinin otopark hakkından feragat etmesi durumunda kiracısına başlangıçta bildirirse kiracılarla ilgili böyle bir karar alınabileceğini söyledi.

26.02.2025 08:13  Güncelleme: 08:35
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Yeni yönetmeliklere göre inşa edilen binalarda her daireye bir otopark alanı tahsis edilebiliyor. Ancak eski yapılar ve apartmanlarda bu imkan bulunmadığı için komşular arasında otopark tartışmaları giderek artıyor. Özellikle eski apartmanlarda otopark alanı yetersiz olduğu için daire sahipleri öncelikli hak iddia ediyor ve kiracılar otopark kullanımında zorluk yaşayabiliyor. Bazı apartman ve site yönetimleri, kiracıların otopark hakkı olmadığını öne sürerek park alanlarını sınırlıyor.

KİRACIYA OTOPARK KISITLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir site yönetiminin apartman girişine yazdığı uyarı yazısı yine benzer bir tartışmaya neden oldu. Yazıya göre site yönetimi yeni bir karar almıştı ve buna göre bina içerisindeki otoparka sadece 'ev sahipleri' araçlarını park edebilirdi. Kiracıların bu alana araç park etmemesi özellikle belirtilmişti.

OTOPARKLAR ORTAK ALAN

TRT Haber'de yer alan habere göre; site yönetiminin yazdığı uyarının hukuki bir bağlayıcılığı olup olmadığına geleceğiz ama önce bu işin normalde nasıl olması gerektiği konusuna bakmamız gerekiyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, en basit haliyle temel bir hukuk çerçevesi çiziyor ve otoparkların aslında Yüksek Mahkeme ve bilimsel içtihatlar doğrultulusunda 'ortak alan' olarak nitelendiğinin altını çiziyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na işaret eden Prof. Dr. Aydos, tüm kat maliklerinin ortak alanlarda kullanım hakkına sahip olduğunun hükme bağlandığını anlatıyor.

"SİTE YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARIN HUKUKİ DAYANAĞI YOK"

Kiracı ve ev sahibi işin içine girince haliyle gözler 'kira sözleşmesine' çevriliyor. "Kira sözleşmesi ile kat maliki, kullanıma bağlı tüm yetkilerini devrettiği için kiracı da ortak alanı kullanma hakkını haiz olur." diyen Aydos' sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Haliyle otoparkı kiracıların kullanmaması gibi bir kararı, yönetim kurulunun alması hukuken mümkün değil. Ancak belki şöyle bir yol izlenebilir… Otoparkın nasıl kullanılacağına ilişkin olarak kat malikleri kurulu bir karar alabilir. Mesela, bazı kat maliklerinin otoparktan yararlanmayacağı, ilgili kat malikinin de rızası ile kararlaştırılabilir. O zaman da otoparkı kullanma hakkından feragat eden kat malikinin bu durumu kiracısına başlangıçta bildirmesi gerekir. Ki o zaman da kira bedeli buna göre ayarlanır."

Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?

kiracı, Hukuk, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Turgay Kayaoğlu:
    Saçmalık kirada oturuyorsam sitenin her türlü nimetlerinden faydalanırım sıkıysa biri karşı çıksın 48 9 Yanıtla
  • Belki Hayat:
    Aidat almaya gelince kol gibi alıyorlar. Site yöneticileri iyice rayından çıktı artık buna bir dur denmeli. 31 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BAZI TİPLER TOPLUM ICINDE YASAMAYI, APARTMANDA NASIL YASANACAGINI BILMIYOR, ORNEGIN HER DAIREYE BIR ARACLIK PARK YERI VAR, BAZI DAIRELER 2 HATTA 3 ARAC GETIRIP PARK EDIYOR, BOYLE TIPLERE GEREKLI BU TARZ KURALLAR 28 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    aidatı tam öde ama otopark kullanma, iyiymiş.. 17 2 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Saçma sapan haberlerle milletin aklı ile dalga geçiliyor 10 1 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    keşke bizim sitede de böyle karar alınsa.. ne üdüğü belirsiz adam karavanı var, treyleri var karı koca arabası var! 2 kişi 4 park yeri ayııptır ya. 7 1 Yanıtla
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