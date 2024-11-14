Nüfus müdürlüklerinde 'ehliyet yenileme' yoğunluğu: Randevu bulunamıyor - Son Dakika
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Yaşam

Nüfus müdürlüklerinde 'ehliyet yenileme' yoğunluğu: Randevu bulunamıyor

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Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre yıl sonunda sona erecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla ehliyetini yenilemeden trafiğe çıkan sürücülere 13 bin lira ceza kesilecek. Nüfus müdürlükleri randevuları yüzde 100 doluluk nedeniyle reddediliyor.

14.11.2024 10:42
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu duyurdu. Bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçerliliğini yitireceği belirtildi.

PARA CEZASI UYGULANACAK

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkacak sürücülere 12 bin 978 lira para cezası uygulanacağını belirtti.

RANDEVU BULUNAMIYOR

Yapılan uyarılara rağmen ehliyetini henüz yenilemeyen 2 milyonun üzerinde sürücü için geri sayım başladı. Ehliyetini yenilemek için 47 gün süresi kalan sürücüler, nüfus müdürlüklerine akın etti. Ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yapılan randevu başvuruları, yüzde 100 doluluk nedeniyle reddediliyor. İstanbul dışında İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin birçok ilçesinde de nüfus müdürlüklerinde randevular yüzde 100 dolu. Yoğunluğun aralık ayıyla birlikte daha da artması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Vatandaşlardan sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti talep ediliyor.

Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nüfus müdürlüklerinde 'ehliyet yenileme' yoğunluğu: Randevu bulunamıyor - Son Dakika

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