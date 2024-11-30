Eski Türk futbolcu Avrupa\'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı

Yaşam

Bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Alim Aykut Esgi, Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği ortaya çıktı. Bombalı saldırılardan sorumlu olan Alim Aykut Esgi tutuklandı.

Almanya'yı cehenneme çeviren olaylar zinciri, geçtiğimiz Haziran ayında Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda tutulan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla başladı.

İddiaya göre 1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasının ardından çete lideri Sermet A. ve üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenledikleri bombalı saldırılarla adeta cehenneme çevirdi. Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerinde şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, çete lideri Sermet A.'nın iddiaya göre en yakın adamlarından biri de bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Alim Aykut Esgi'ydi. Bombalı saldırılarda çalınan esrarı bulamayan Sermet A. ve Alim Aykut Esgi geçtiğimiz Temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı.

Genç çifti Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren çete üyeleri, çırılçıplak soydukları çifte günlerce işkence etti. Alim Aykut Esgi ise videoya aldığı işkence görüntülerini Sermet A.'ya gönderdi ve talimatlarını yerine getirdi.

Polis eve düzenlediği baskında genç çifti baygın bir şekilde kurtarırken, 6 silahlı örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Sermet A. geçtiğimiz Ekim ayında Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafında Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

TUTUKLANDI

Polis, Sermet A.'nın yakalanmasının ardından Mocro mafya ile işbirliği halinde olan çete üyelerine operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Cuma günü Köln'de bir eve yapılan baskında Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı.

Alim Aykut Esgi, 'Rehin alma ve tehlikeli bedensel zarar verme', Aymen S. ise 'Adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kariyerinde; Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Celik Zenica, Bayrampaşa, Akhisarspor takımları bulunan Alim Aykut Esgi, son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde oynanan Karagümrük - 1922 Konya kupa maçında oynadı ve sadece 1 dakika süre almıştı. Esgi en son Bosna Hersek'te bir takımda forma giyiyordu.