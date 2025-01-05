Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler "Yok artık" dedi - Son Dakika
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Yaşam

Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler "Yok artık" dedi

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50 yaşında olduğu iddia edilen kadın geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka birine dönüştü. 30 yaş gençleşen kadının son halini görenler gözlerine inanamadı.

05.01.2025 19:26
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50 yaşında olduğu öne sürülen bir kadın, estetik operasyon geçirdi. Estetik ameliyat olmadan önceki ve sonraki hallerini paylaşan kadının yaşadığı değişim dikkat çekti.

30 YAŞ GENÇLEŞTİ

Operasyonun ardından adeta 30 yaş gençleşen kadın bambaşka birine dönüştü. Kadının değişimini yorum yağmuruna tutan vatandaşlar, "Her kadına lazım bundan" , "Her yaşın bir güzelliği var" , "Çok başarılı gibi dedi.

Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler "Yok artık" dedi

Sosyal Medya, Operasyon, Güzellik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Mert Soylu:
    30 yaş mı? Az daha uğraşsalar pıttığa yolculuk başlardı 5 1 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Yalan! Bence kızı bu! 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hayal satmayın insanlara 6 ay sonra tekrar yaslanacak the end 2 1 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Allahın kanunu böyle, ne yaparsan yap değişmez, azıcık dikkat arkadaşlar birinci resim makyajsız, 2 video 1 kg makyaj yapılmış, yermi sizin yalanınızı Romen çocuğu 1 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ellere ve boyuna hiçbir müdahele yapamıyorlar. Oralara bakıp yaşını görebilirsiniz. 1 0 Yanıtla
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