Rus ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan domuz eti, bu kez satışa sunuluş biçimiyle haber oldu. Ülkede çekilen bir görüntüde et reyonunda domuz yavrularının ambalaj içine sağlam bir şekilde yerleştirildiği ve bu şekilde dondurarak satışa hazır hale getirildiği görülüyor.
Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Domuz eti yiyen ülkelerde bu normal", "Adamlar bayılıyor domuza", "Yemek mi, yoksa korku filmi sahnesi mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Et reyonunda dolapta satılanı görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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